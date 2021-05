L'emoji poignée de main est le seul emoji main qui ne propose pas encore de choisir parmi différentes couleurs de peau. Cette option est plus complexe à implémenter qu'on pourrait le penser. Le Consortium Unicode a cependant trouvé la solution.

C’est le vilain petit canard. Depuis 2015, il est possible de modifier la couleur de peau des emojis visages et mains sauf sur l’emoji poignée de main. Un problème qui sera prochainement résolu : le Consortium Unicode a annoncé que cette option arriverait en 2022 avec le pack Emoji 14.0.

Mais le fait que la solution arrive tardivement n’est pas un hasard : ajouter les couleurs de peau sur l’emoji « poignée de main » est en effet bien plus compliqué que ce qu’on pourrait croire, explique Jennifer Daniel du Consortium Unicode dans un billet datant du 3 mai 2021.

Les emojis existants ne convenaient pas

N’en déplaise à ceux qui voient dans l’emoji 🙏 un high-five (c’est en fait un symbole de prière), le Consortium Unicode est formel : l’emoji 🤝 est en effet le seul emoji « mains » qui représente plusieurs personnes. Ajouter des couleurs de peau est donc plus complexe ici, que sur un emoji ne représentant qu’une seule main.

Le Consortium Unicode a dans un premier temps étudié les emojis mains existants (ci-dessous) pour voir s’il était possible d’en « combiner deux pour créer une nouvelle poignée de main ».

💪👍👎👏🙌👐🤲🤝🤜🤛✊👊🖐️✋🤚👋🤏👌🤌✌️🤘🤟🤙🤞🖕🖖☝️👆👇👉👈✍️🤳🙏💅

Malgré leur profusion, aucun ne convenait réellement. « Peu d’entre eux proposent la double orientation droite / gauche. Les emojis 🤜 🤛 s’approchent de l’esprit, mais ils représentent tout de même très clairement un ‘check’, et pas une poignée de main. Restait la combinaison 👉👈 mais elle nous fait plus penser à l’alien E.T. qu’à un ‘marché conclu’ », plaisante Jessica Daniel.

La création de nouveaux emojis devenait donc un passage obligé. « Nous avons commencé à étudier la possibilité de créer deux emojis de mains tournées respectivement vers la gauche et vers la droite. Cette piste posait les jalons nécessaires pour créer une poignée de main avec des couleurs de peau différentes pour chaque main », précise Jessica Daniel.

Un emoji doit répondre à plusieurs critères

Comme nous vous l’expliquions en avril, la création de nouveaux emojis ne se fait cependant pas à la légère, elle doit répondre à de nombreux critères, notamment :

L’emoji proposé peut-il être utilisé de manière métaphorique ou symbolique ?

De quelle manière cet emoji peut-il être combiné avec d’autres emojis pour faire passer un message inédit ?

Cet emoji représente-t-il quelque chose qui n’est pour l’heure pas représenté ?

La fréquence d’usage de cet emoji sera-t-elle élevée ?

Les deux nouvelles additions étudiées ont cependant passé ces examens avec succès. « Non seulement ces emojis ouvrent la voie à une poignée de main avec de multiples couleurs de peau, mais ils offrent bien plus : une façon de montrer par exemple que quelqu’un semble loin de vous, de proposer de donner un coup de main, ou de demander le micro. »

« Le Consortium Unicode a jugé intéressante la création des emojis main tournée vers la gauche et main tournée vers la droite, ils sont devenus en 2019 des candidats provisoires. Peu de temps après, une publication sur la création d’une poignée de main avec différentes couleurs de peau a été soumise ». La proposition listait les 25 combinaisons ci-dessous.

Le développement de nouveaux emojis prend du temps (jusqu’à deux ans) et la crise du Covid-19 a ralenti les travaux du Consortium Unicode. « La semaine dernière, ces emojis candidats ont été passés en bêta, au sein du lot Emoji 14.0 », précise cependant Jennifer Daniel. Si le planning est tenu, ces déclinaisons de l’emoji « poignée de main » seront donc disponibles en 2022.

