Quoi de neuf sur Amazon Prime Video au mois de juillet ? Des films, des films et encore des films. En attendant les premiers matches de Ligue 1 en août.

Amazon Prime Video Service inclus en France dans l’offre premium d’Amazon, il mêle un catalogue de films et séries déjà sortis auxquels s’ajoutent régulièrement des productions originales. Prime coûte 49 € par an, avec un mois d’essai gratuit.

Amazon a levé le voile sur les contenus qui seront ajoutés à sa plateforme Prime Video au mois de juillet. On sent que les beaux jours de l’été arrivent : la liste n’est pas sensationnelle, et le géant préfère certainement garder ses programmes phares pour plus tard.

Le mois de juin avait été marqué par la diffusion de matches de Roland-Garros — compétition sportive. Rappelons aussi qu’Amazon a récupéré les droits de diffusion de la Ligue 1, dont la prochaine saison débutera en août. En attendant, le service de SVOD continue de faire le plein de films, pour le plus grand bonheur des cinéphiles.

L’abonnement Amazon Prime Video est inclus dans l’abonnement Amazon Prime (49 euros par an ou 5,99 euros par mois), qui donne notamment accès à des conditions de livraison plus avantageuses (ou un abo Switch Online).

Éditorialisés, les contenus sont classés par catégories puis par date de sortie. Toutes nos sélections concernant Netflix et Amazon Prime Video sont disponibles ici.

Voici les nouveaux films et séries sur Amazon Prime Video en juillet 2021.

Les nouvelles séries sur Amazon Prime Video en juillet 2021

Future Man, saison 3 — 5 juillet

Un agent d’entretien sans histoire, passionné de jeux vidéo, devient un héros du jour au lendemain.

El Cid, saison 2 — 15 juillet

Un homme pris entre deux mondes et deux cultures. Un noble, un héros, un mercenaire, un vassal, mais aussi un homme qui aurait pu être roi. El Cid avait des siècles d’avance sur son temps et a été transcendé par sa propre légende.

Them, saison 1 — 23 juillet

Une série horrifique qui traite du racisme.

The Grand Tour, saison 4 — 30 juillet

Pour les fans de belles voitures et de défis un peu fous.

Les nouveaux films sur Amazon Prime Video en juillet 2021

The Tomorrow War — 2 juillet

Chris Pratt, simple professeur du lycée, est envoyé dans le futur pour combattre une invasion extraterrestre. Sauver la galaxie, il connaît.

Mechanic : Resurrection — 5 juillet

Jason Statham en mode ex-tueur à gages forcé de sortir de la retraite pour sauver sa petite amie. Distribuer des pains, il connaît.

Boss Level — 6 juillet

Un homme est piégé dans une boucle temporelle : chaque matin, il est attaqué par une horde d’assassins.

Akira — 6 juillet

L’un des meilleurs films d’animation de l’univers.

Tout l’argent du monde — 6 juillet

Rome, 1973. Des hommes masqués kidnappent Paul, le petit-fils de J. Paul Getty, un magnat du pétrole connu pour son avarice, mais aussi l’homme le plus riche du monde. Problème ? Il ne veut pas lâcher une partie de sa fortune.

Match Point — 6 juillet

Scarlett Johansson fait tourner la tête de Jonathan Rhys-Meyers dans ce film réalisé par Woody Allen.

Need for Speed — 6 juillet

Adaptation pas si médiocre des jeux vidéo de course.

Layer Cake — 13 juillet

Premier film réalisé par Matthew Vaughn, à qui on doit les Kick-Ass et les Kingsman.

Vampire Academy — 13 juillet

Si vous adorez encore les vampires…

Infiltré — 20 juillet

Dwayne Johnson n’hésite pas à infiltrer un puissant cartel dans le but de réduire la peine de prison de son fils, piégé par un ami.

Little Children — 20 juillet

Little Children entrecroise les vies, les destinées contrariées, les secrets, les rêves, les fantasmes et les angoisses de personnages dans la quiétude trompeuse d’une banlieue bourgeoise de la côte Est.

Stronger — 27 juillet

Après avoir perdu ses deux jambes dans un attentat, un homme va endurer des mois de lutte pour guérir.

The Land of Hope — 27 juillet

Un village japonais est coupé en deux après l’explosion d’une centrale nucléaire. Au sein de la famille Ono, c’est l’éclatement : les parents choisissent de rester dans la zone jugée dangereuse tandis que leur fils accepte de fuir la radioactivité en compagnie de sa femme.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Découvrez notre comparateur

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo