Microsoft a tenu un événement centré sur Age of Empires IV, nouvel opus de la saga culte de stratégie. On fait le point sur tout ce que l'on sait déjà du jeu.

Le 10 avril dernier, Microsoft avait convié les aficionados de Age of Empires à une présentation sobrement baptisée « Age of Empires Fan Preview ». Le rendez-vous était crucial pour la firme de Redmond, puisque centré sur Age of Empires IV, épisode 100 % inédit attendu par celles et ceux qui n’ont pas compté leurs heures sur cette célèbre saga de jeux de stratégie.

Cet Age of Empires Fan Preview a permis d’en découvrir davantage sur ce nouvel opus, qui bénéficie désormais de multiples vidéos de gameplay accessibles sur YouTube. Les fans peuvent d’ores et déjà sortir leur agenda : Age of Empires IV sera disponible cet automne, si tout va bien. En attendant d’en découvrir plus, faisons le point sur ce que l’on sait déjà du jeu.

Tout ce que l’on sait sur Age of Empires IV

Graphisme

Une longue vidéo de près de six minutes montre un bel aperçu de ce à quoi ressemblera Age of Empires IV. Le studio Relic Entertainment, en charge du développement (en compagnie de consultants qui font partie de la communauté de joueurs et joueuses), a opté pour une palette très colorée. On pourrait presque affirmer que la patte artistique a un côté très cartoon. On remarque par ailleurs que la caméra est très rapprochée.

Les développeurs vantent bien évidemment le nombre d’unités à l’écran, ainsi que les détails qu’est capable d’afficher le moteur (végétation, texture des rochers…). Tous ces éléments « participent à établir un degré d’authenticité et de réalisme très élevé » et offrent un aspect épique.

Gameplay

En termes de gameplay, il s’agira toujours d’accumuler des ressources pour construire des bâtiments, assembler une armée, explorer les environs et combattre, à travers différents âges. Age of Empires IV permettra de prendre le contrôle de plusieurs civilisations, chacune ayant ses propres spécificités (elles seront dévoilées au fur et à mesure). Par exemple, les Mongols, très nomades, auront la possibilité de déplacer rapidement leur base.

Age of Empires IV introduira aussi un système d’embuscade. Comme son nom l’indique, il permettra de cacher des unités dans une forêt afin qu’elles surprennent des ennemis en train de se déplacer. Cet ajout approfondira toujours plus l’argument stratégique de Age of Empires IV, dont la fidélité à l’Histoire est garantie.

« Notre approche des jeux de stratégie historiques nous a beaucoup aidé, nous avons toujours voulu lier Histoire et authenticité au gameplay. Nous voulons nous assurer que cet aspect historique est respecté, que le caractère unique de chaque civilisation de Age of Empires le soit aussi, mais nous souhaitons que ces choses amènent des éléments de gameplay équilibrés », explique Quinn Duffy, directeur du jeu.

Campagne

La campagne de Age of Empires IV offrira l’opportunité de traverser quatre âges : âge médiéval, âge féodal, âge des châteaux et âge impérial.

Civilisations

Au lancement, huit civilisations seront accessibles. On en connaît déjà quatre : le Sultanat de Delhi (qui pourra utiliser des éléphants de Guerre !), les Anglais, les Mongols et l’Empire chinois.

Bien sûr, Relic Entertainment et Microsoft continueront d’agrémenter le contenu après la sortie, grâce à des extensions et des mises à jour.

Date de sortie et disponibilité

Age of Empires IV sera disponible cet automne sur PC. Les abonnés au Xbox Game Pass pourront en profiter dès le jour de son lancement. Une bêta fermée est prévue pour les membres Insider. Les modalités sont accessibles à cette adresse.

Crédit photo de la une : Microsoft Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo