Microsoft a diffusé la première bande-annonce de gameplay du très attendu Ages of Empires IV.

Les fans de la saga Age of Empires ont toutes les raisons d’être aux anges. Alors que Age of Empires II : Definitive Edition est disponible depuis le 14 novembre 2019 sur PC, Microsoft a profité de son événement communautaire XO19 pour diffuser la première bande-annonce de gameplay de l’inédit Age of Empires IV.

C’est donc enfin l’occasion de voir les premières images de ce quatrième opus particulièrement attendu, car annoncé depuis 2017 (sans élément concret depuis). Chacun se fera un avis sur le rendu graphique, nécessairement à la page et très, très coloré. En tout cas, ces quelques secondes suffiront à mettre en appétit les nombreux férus de la légendaire franchise.

Deux civilisations déjà confirmées

Bien évidemment, Microsoft continuera de souffler le chaud et le froid avec Age of Empires IV, encore très mystérieux. Tout juste peut-on apprécier l’ambiance médiévale mise en exergue ici, sachant que la firme de Redmond a quand même confirmé les deux premières civilisations : les Anglais et les Mongols. On imagine que les autres informations, notamment celles concernant les évolutions apportées au gameplay, seront annoncées petit à petit, à la faveur d’une communication bien rodée et très étalée.

La vidéo laisse en tout cas penser qu’il n’y aura pas de réelle rupture avec ce que nous connaissons des épisodes actuels. À ce jour, nous ne savons toujours pas quand sortira cet Age of Empires IV. On notera pour terminer que Microsoft a monté un nouveau studio pour s’en charger. Il est baptisé World’s Edge.

