Amazon a dévoilé la sélection de films et séries qui seront disponibles sur sa plateforme Prime Video au mois d'avril. On espère que vous aimez le cinéma (et Parks and Recreation

« En tout cas si le mois prochain on ne peut toujours pas sortir : chez nous, il va faire beau », annonce Amazon pour présenter les contenus inédits qui arriveront sur sa plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) en avril 2021. Le service fait (assez peu subtilement) référence au fait que de nombreux départements français sont censés respecter des mesures de confinement jusqu’à la mi-avril.

Comme en mars, il y aura sur Amazon Prime Video surtout des longs métrages, comme la trilogie Expendables, Kick-Ass, Le Loup de Wall-Street ou encore Warrior. Bref, il y aura de quoi regarder.

L’abonnement Amazon Prime Video est inclus dans l’abonnement Amazon Prime (49 euros par an ou 5,99 euros par mois), qui donne notamment accès à des conditions de livraison plus avantageuses (ou un abo Switch Online).

Voici les nouveaux films et séries sur Amazon Prime Video en avril 2021.

Les séries sur Amazon Prime Video en avril 2021

Parks & Recreation, l’intégrale — 1er avril

Le quotidien des employés du département des parcs et loisirs de Pawnee, par le créateur de l’adaptation américaine de The Office. Un bijou.

Downton Abbey, l’intégrale — 1er avril

New-York Police Judiciaire, saisons 10 à 20 — 1er avril

Eh oui, 20 saisons.

Moi, Christiane F., saison 1 — 9 avril

L’histoire d’une adolescente et de ses amis confrontés à la drogue à Berlin. Inspiré du livre Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée….

S.W.A.T., saison 3 — 9 avril

Les tiraillements d’un lieutenant du S.W.A.T..

Station 19, saisons 1 à 3 — 12 avril

Spin-off de la série Grey’s Anatomy, centré sur un groupe de pompiers de Seattle.

Belgravia, saison 1 — 27 avril

Un bal a des répercussions sur la vie d’une famille de bourgeois.

Les films sur Amazon Prime Video en avril 2021

Trilogie Expendables — 1er avril

Des hommes, des muscles et de l’action (le premier épisode est très bien).

Spring Breakers — 1er avril

Quatre filles sont prêtes à tout pour financer leur Spring Break. Un film un peu zinzin, où James Franco chante du Britney Spears.

Walkyrie — 1er avril

Tom Cruise cherche à assassiner Hitler.

Mon beau-père et nous — 1er avril

Vous aimez le duo formé par Robert De Niro et Ben Stiller ?

Les recettes du bonheur — 1er avril

Next — 1er avril

Dans Next, Nicolas Cage a deux minutes d’avance sur tout le monde.

American Assassin — 6 avril

Un jeune (Dylan O’Brien) et un vieux (Michael Keaton) vont devoir empêcher une guerre nucléaire.

S.O.S. Fantômes / Ghostbusters — 6 avril

La version 100 % féminine.

Le Mytho — 9 avril

Un mytho (Adam Sandler) décide de mettre fin au plus grand mensonge de sa vie.

Fighter — 13 avril

Belle association à l’écran entre Mark Wahlberg et Christian Bale, basée sur une histoire vraie.

Dirty Papy — 13 avril

Robert De Niro fait n’importe quoi, devant les yeux ébahis de Zack Efron.

Cosmic Sin — 15 avril

Un groupe de guerriers et de scientifiques doivent se battre pour protéger et sauver la race humaine menacée par une espèce extraterrestre hostile ayant la capacité d’infecter et de devenir les hôtes d’un corps humain.

Le cinquième pouvoir — 16 avril

Connaissez-vous Julian Assange ?

Passengers — 20 avril

Deux passagers d’un voyage spatial se réveillent beaucoup trop tôt de leur sommeil artificiel.

Kick-Ass — 20 avril

Super-héros, violence et humour.

L’Illusionniste — 20 avril

Un vieil illusionniste sur le déclin, rencontre une jeune fille qui va changer sa vie…

Our Friend — 22 avril

Le Loup de Wall-Street — 23 avril

Plongée dans le monde de la bourse, en compagnie de Leonardo Di Caprio.

Silence — 27 avril

Fury — 27 avril

Un film de guerre avec Brad Pitt, Shia LaBeouf et… un tank.

Warrior — 27 avril

Deux frères que tout oppose se retrouvent sur le ring. Un drame sportif très, très réussi.

Le territoire des loups — 27 avril

Liam Neeson tente de survivre parmi les loups, au sein d’une nature hostile.

Sans aucun remords — 30 avril

Il y a Michael B. Jordan, donc c’est forcément bien.

