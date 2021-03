Chaque mois, Disney+ met en ligne des nouveaux contenus : grâce à la nouvelle section Star, ceux du mois d'avril sont très alléchants.

Le lancement de Star dans Disney+ a tout changé : depuis un mois, de nombreux contenus supplémentaires ont été ajoutés dans la nouvelle section « pour adultes » de la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD). Alors qu’un gros bloc d’une quarantaine de séries provenant des studios du groupe Disney ont été ajoutées en février, l’entreprise en a gardé dans sa hotte.

C’est donc pour cette raison qu’en avril 2021, on trouvera de nouvelles séries alléchantes comme Atlanta ou Bob’s Burgers.

Disney+ est un service qui coûte désormais 8,99 euros par mois (une augmentation de 2 euros qui a accompagné le lancement de Star) ou 89,90 euros à l’année.

Voici ce qui arrive sur Disney+ France le mois prochain.

Les nouvelles séries dans Disney+ en avril

Esprits criminels, saisons 1 à 15 — 2 avril

Double Je — 2 avril

Une série française qui a été diffusée sur France 2, avec des airs de comédie policière un peu décalée.

Solar Opposites, saison 2 — 9 avril

La série portée par le co-créateur de Rick and Morty était inédite en France jusqu’à l’arrivée de Star dans Disney+

Dollface — 16 avril

Cette série originale Star est une comédie grand public avec la merveilleuse Kate Dennings (récemment vue dans WandaVision) qui parle d’amour, d’amitié et de sororité. On n’en attend pas grand chose, mais au point où on en est, hein, on va pas cracher sur du feel good.

Atlanta, saisons 1 et 2 — 16 avril

La série puissante de Donald Glover, d’abord diffusée sur FX aux États-Unis, est un incontournable.

Bob’s Burgers, saisons 1 à 10 — 16 avril

Une des meilleures séries animées comiques, tout simplement. Comme quoi, on peut être drôle sans faire des grosses blagues lourdes.

Un homme d’honneur — 23 avril

Une série française avec Kad Merad, diffusée sur TF1.

Les nouveaux films dans Disney+ en avril

Red Sparrow — 9 avril

La conquête de la planète des singes — 23 avril

🐵

La famille Savage — 30 avril

The baby — 30 avril

Le père de la mariée II — 30 avril

Morgane — 30 avril

Esprits rebelles — 30 avril

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Découvrez notre comparateur

Crédit photo de la une : FX/Disney Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo