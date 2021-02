Comme promis, le studio Ndemic Creations a lancé un DLC gratuit pour Plague Inc. Intitulé 'Le Remède', il offre l'opportunité de lutter contre une pandémie mondiale. De base, le jeu est pensé pour en développer une.

L’an dernier, plusieurs jeux vidéo sont revenus sur le devant de la scène en raison de la pandémie de coronavirus. Plague Inc fut l’un d’entre eux. Il s’agit d’une simulation basée sur la propagation d’une maladie mortelle. À la demande des joueurs, le studio Ndemic Creations avait promis un nouveau mode qui permettrait de combattre une épidémie — soit l’objectif inverse. Il est disponible gratuitement sur Steam depuis le 28 janvier.

Intitulé ‘Le Remède’, le DLC — contenu à télécharger — sera offert « jusqu’à ce que le Covid-19 soit sous contrôle », précisent les développeurs. Il faut être propriétaire de Plague Inc pour en profiter. Jusqu’au 4 février, il est proposé à 5,99 euros (au lieu de 14,99 euros).

Combattre une épidémie dans Plague Inc

Disponibilité Plague Inc : Le Remède est également disponible sur iOS et Android.

Dans la description du DLC, on découvre que le gameplay s’articule autour de mesures utilisées actuellement par les différents gouvernements : suivi des contacts, confinement, fermeture des frontières, mise en place de leviers liés à l’hygiène (exemples : rappeler aux gens de se laver les mains, distanciation sociale) et optimisation des établissements de santé. Il faudra également étudier la maladie pour trouver un vaccin efficace et ne pas négliger la situation économique. Ndemic Creations a poussé le concept jusqu’à offrir la possibilité de lancer des programmes de chômage partiel.

« Les développeurs ont fait un beau boulot pour faire ressentir le stress de se battre à la fois contre le peuple et la maladie », explique l’utilisateur Zerless dans son évaluation publiée le 28 janvier. « Un peu difficile, vous ne gagnerez pas la première partie et c’est tant mieux », ajoute Thicois, qui a donné son avis le 30 janvier. Il est en tout cas intéressant de voir un studio renier le concept de son jeu pour proposer son exact opposé aux utilisateurs.

Ndemic Creations indique que ‘Le Remède’ est la plus grosse extension jamais créée pour Plague Inc. Le studio s’est rapproché d’experts de la santé, dont l’OMS (Organisation mondiale de la santé), la CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, une alliance globale centrée sur la création de vaccins) ou encore le GOARN (Global Outbreak Alert and Response Network, un réseau d’alerte créé par l’OMS). Attention, Plague Inc : Le Remède reste un jeu vidéo et n’est pas du tout pensé comme un modèle scientifique 100 % plausible.

En début d’année 2020, les téléchargements étaient repartis à la hausse car certains pensaient qu’ils pourraient comprendre la pandémie de coronavirus grâce au jeu. À l’époque, James Vaughan, créateur de Plague Inc, avait rappelé : « Nous recommandons toujours aux joueurs de s’informer directement auprès des autorités sanitaires locales et mondiales. » Plague Inc : Le Remède n’échappera pas à cette évidence.

