Comme Netflix, Disney prend un peu d'avance et annonce déjà les contenus qui seront disponibles en janvier 2021. À l'année prochaine !

L’année 2020 se termine difficilement. Mais Disney est déjà prêt à mettre un peu de magie dans nos yeux pour démarrer 2021 sous les meilleurs auspices, notamment avec la diffusion de WandaVision, la toute première série intégrée au Marvel Cinematic Universe.

Chaque mois, à l’instar de Netflix et Amazon Prime Video, Disney+ se met à jour pour accueillir des nouveautés. Films, séries, documentaires, dessins animés cultes… : les excuses pour passer du temps devant la plateforme de SVOD ne manquent pas.

« C’est à partir du 15 janvier que les abonnés pourront découvrir à un rythme hebdomadaire les épisodes de cette série unique qui combine les éléments de sitcom traditionnelle à ceux de l’Univers Cinématographique Marvel », indique Disney sur WandaVision, l’événement du mois qui lancera la Phase 4.

Voici les nouveaux films et séries sur Disney+ France en janvier 2021.

Les films sur Disney+ France en janvier 2021

Nos étoiles contraires — 1er janvier

Hazel Grace Lancaster et Augustus Waters tombent fous amoureux après s’être rencontrés dans un groupe de soutien pour les malades du cancer. Sortez les mouchoirs…

Eragon — 1er janvier

Dans la veine du Seigneur des anneaux, en beaucoup, beaucoup moins bien.

Les figures de l’ombre — 8 janvier

Magnifique film sur Katherine Johnson, Dorothy Vaughn et Mary Jackson, le trio de femmes derrière le premier voyage spatial habité réussi par les Américains en 1962.

Nouveau départ — 8 janvier

Matt Damon y incarne un père célibataire qui plaque tout et s’investit pleinement dans la reconstruction d’un zoo.

Coco — 15 janvier

Encore un film où il faut sortir les mouchoirs…

La légende de Manolo — 22 janvier

Dans le village de San Angel, Manolo, un jeune rêveur tiraillé entre les attentes de sa famille et celles de son cœur, est mis au défi par les dieux. Afin de conquérir le cœur de sa bien-aimée Maria, il devra partir au-delà des mondes et affronter ses plus grandes peurs.

Beat Battle — 22 janvier

The Greatest Showman — 29 janvier

Comédie musicale portée à plein poumon par Hugh Jackman sur P.T. Barnum, considéré comme l’inventeur du grand spectacle. Regarder The Greatest Showman, c’est s’assurer d’avoir sa bande originale dans la tête.

Les séries sur Disney+ France en janvier 2021

Allo la Terre, ici Ned, saison 2 — 1er janvier

Un extraterrestre à la peau bleue tient un talk-show après avoir assimilé la culture de la Terre.

Ultimate Supercar — 8 janvier

Vroom vroom vroom.

Les Pyjamasques — 8 janvier

La nuit venue, des enfants enfilent des pyjamas qui les transforment en justicier.

WandaVision — 15 janvier

Première série diffusée sur Disney+ à intégrer le MCU. Elle s’intéresse à la relation entre Vision et Scarlett Witch. Le ton a l’air décalé.

Vampirina, saison 2 — 15 janvier

Une jeune vampire déménage en Pennsylvanie et doit gérer le fait d’être la petite nouvelle.

Raven, saison 3 — 22 janvier

Deux amies se retrouvent et décident d’élever leurs enfants sous le même toit.

Bluey, saison 1 — 29 janvier

Les aventures d’un petit chiot australien de 6 ans à l’énergie débordante et à l’imagination sans limites.

Les documentaires sur Disney+ France en janvier 2021

Le royaume des momies égyptiennes — 1er janvier

Un festin de requins — 8 janvier

Mega requin-marteau — 8 janvier

Expédition Everest — 15 janvier

Apollo : missions vers la Lune — 22 janvier

La route de l’enfer : Norvège — 29 janvier

