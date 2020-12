Parce qu'un futur dystopique peut aussi se mettre en musique.

Si le cyberpunk est un courant important de la science-fiction, les jeux se situant dans ce type de futur ne sont pas si courants que cela. C’est aussi pour cela que Cyberpunk 2077 était si attendu, pour son univers futuriste s’inscrivant dans ce genre. Afin de vous plonger dans l’ambiance, nous vous avons déjà concocté un guide de lectures SF. Mais vous pouvez aussi passer par la musique. Sur YouTube, les playlists musicales « cyberpunk » ont fleuri depuis quelques années.

Une musique « cyberpunk » se rapproche le plus souvent du courant musical synthwave, mais dans une forme modernisée. Côté atmosphère, elle se caractérise par des sonorités évidemment très technologiques, raison pour laquelle ce sont des morceaux le plus souvent électroniques et très dynamiques, voire parfois agressifs.

NightmareOwl Music : 100 % Cyberpunk 2077

La chaîne NightmareOwl Music est peut-être notre préférée. Elle propose les sélections les plus purement « cyberpunk » de YouTube, en ne se contenant pas de mettre de simples morceaux synthwave ; en choisissant des morceaux qui inspirent réellement un futur fait de prothèses cybernétiques, de mégacorporations, d’IA, de villes dystopiques et autres caractéristiques cyberpunk. Depuis 2019, la chaîne a publié six playlists. Et ça plaît : la première d’entre elles est à plus de 7 millions de vues.

ExtraTerra : plus agressif, mais très varié

Une autre chaîne YouTube se distingue par la qualité de ses choix, dans plusieurs playlists : Extra Terra. Comme NightmareOwl, on se sent véritablement plongé dans une ville comme Night City dans Cyberpunk 2077, ou dans Blade Runner, Deus Ex, Altered Carbon. Les morceaux choisis sont peut-être légèrement plus intenses, agressifs, que ceux de NightmareOwl. On y retrouve aussi davantage de sons avec des voix transformées au vocoder, ce qui est immersif. Extra Terra a concocté un « launch mix » pour la sortie de Cyberpunk 2077.

Si vous aimez le côté trash du cyberpunk

Prenez tout ce qui est le plus sombre dans le cyberpunk, mettez-le en musique en vous inspirant de l’aspect trash de ces futurs… et voilà, cela donne cette playlist.

Atmosphère dystopique

Voici une playlist qui se distingue radicalement des trois autres en étant essentiellement orchestrale. Pour le côté purement dystopique du cyberpunk, si l’on met de côté l’aspect technologique et donc électronique, impossible de passer à côté des compositions de Greg Dombrowski — même indépendamment du sujet qui occupe cet article, ce sont là de vraies merveilles. Sur la chaîne de son studio, Secession Studio, il a rassemblé dans un mix toutes ses compositions orchestrales à l’atmosphère futuriste et dystopique. On ne vous jugera pas si vous avez l’impression que cela pourrait aussi être la bande sonore de 2020.

