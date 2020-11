On ne pouvait pas passer à côté de la meilleure tenue disponible dans Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Pour la récupérer, il suffit de sauver... des chats.

Sur internet, les chats sont de véritables stars. Objets de mèmes, groupes Facebook vantant leurs mérites et leur mignonnerie, vidéos YouTube qu’on regarde en boucle… Que vous détestiez ou adoriez l’animal, vous n’y échapperez pas. Ils sont tellement partout qu’ils pourraient même devenir les stars de Marvel’s Spider-Man : Miles Morales, jeu vidéo qui paraîtra sur PS4 et PS5 le 19 novembre (et que nous avons déjà eu la chance de terminer).

Dans Marvel’s Spider-Man : Miles Morales, on peut débloquer toute une panoplie de costumes donnant accès à des compétences inédites. Il s’agit d’un vrai jeu dans le jeu pour qui voudrait compléter toute la garde-robe. Parmi les tenues mises à disposition des fans, il y a celle baptisée « Chat de l’épicier ». Elle requiert de sauver les chats perdus de New York et de terminer l’histoire.

Des animations travaillées

Si, comme nous, vous êtes gagas quand un chat apparaît, débloquer ce costume deviendra vite votre objectif principal. Il n’est pourtant pas le plus joli de tous : un collant, un sweat-shirt frappé d’un logo en forme d’araignée et… un sac à dos dans lequel se niche un félin roux trop mignon. Insomniac Games a poussé l’argument choupi jusqu’à mettre un masque de Spider-Man sur l’animal qui s’appelle… Spider-Man (nom donné par l’épicier pour rendre hommage au superhéros). Quand vous le portez, le petit chat reste dans le sac et apparaît de temps en temps pour provoquer un « mohhhh ! » de satisfaction. Des moments qui rappellent à quel point les développeurs ont bien travaillé les animations.

Le chat en question est même mentionné dans l’onglet dédié aux personnages, dans la description de son propriétaire : « Teo tient la bodega en bas de la rue. C’est le fournisseur de référence pour tous les produits à base de noix de coco et le propriétaire du chat le plus cool de Harlem ».

On s’attendait toutefois à sauver une dizaine de chats avant d’obtenir le précieux sésame. Finalement, il n’y en a que deux en détresse : celui de l’épicier, donc, et un autre prénommé Vector (spoiler : il paraît qu’il adore les araignées). Les missions sont intégrées dans les activités annexes et cette narration qui consiste à faire de Miles Morales le superhéros sympa du quartier. En sauvant des chats, il peut difficilement faire mieux pour convaincre les habitants. On aurait simplement aimé en secourir davantage.

À noter que Marvel’s Spider-Man : Miles Morales n’est pas le seul jeu récent dans lequel on peut se prendre d’affection pour les chats. Dans Assassin’s Creed Valhalla, on a eu l’occasion d’en caresser un. Avons-nous hésité ? Pas une seule seconde et nous avons pris soin d’immortaliser ce moment de tendresse.

Crédit photo de la une : Capture d'écran PS5 Signaler une erreur dans le texte

