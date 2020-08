Les Belges peuvent désormais se pré-abonner à Disney+ en attendant le lancement de la plateforme de SVOD le 15 septembre. Pendant un mois, le tarif de lancement est proposé à 59,99 euros par an, au lieu de 69,99 euros en temps normal.

Les Belges peuvent désormais se préinscrire à Disney+, le service de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) qui sera disponible sur leur territoire à partir du 15 septembre 2020. Cette offre de lancement sera valable pendant un mois à partir de ce 13 août 2020, jusqu’au 14 septembre inclus, comme Numerama a pu le vérifier en se connectant à la version belge du site.

Sur la page d’accueil, on lit : « Un an seulement à 59,99€ au lieu de 69,99€ si vous précommandez avant le 15 septembre. » Selon un journaliste belge, cette promotion exceptionnelle se décline aussi en version mensuelle lorsque l’on s’inscrit au-delà de l’écran d’accueil, qui permettrait de ne payer que 4,99 euros par mois.

Ce n’est pas le premier pays pour lequel Disney a proposé des offres de lancement en promotion : au Royaume-Uni et en Espagne par exemple, les abonnés qui s’inscrivaient avant le lancement ont pu bénéficier des 10 euros de réduction sur l’année.

Les Français, en revanche, n’avaient pas pu en profiter, probablement à cause du partenariat que la firme a noué avec Canal+, qui a permis au groupe français d’intégrer Disney+ dans plusieurs de ses abonnements.

Vous pouvez dès à présent vous pré-abonner à Disney+ en Belgique avec l'offre de lancement suivante : 4,99 € par mois ou 59,99 € par an et ce jusqu'au 14 septembre.

Dès le 15, le tarif normal sera d'application soit 6,99€ par mois et 69,99€ par an. @disneyplusbel @DisneyBEL

— Thibault vdW (@thibaultvdw) August 13, 2020