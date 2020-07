Ce mois d'août 2020, Netflix met en ligne plusieurs nouvelles saisons de ses séries originales comme The Rain. N'oubliez pas : il fait beau, il fait chaud, n'oubliez pas de porter un masque dans les lieux publics.

La pandémie de coronavirus, qui a contraint au confinement un grand nombre de personnes à travers le monde, a eu des effets positifs pour Netflix : la plateforme a annoncé, en juillet 2020, avoir près de 193 millions d’abonnés au niveau global, dont une augmentation phénoménale de 25 millions en moins de six mois.

Comme la multinationale avait pris de l’avance dans la création de contenu, les retards de production n’ont pas encore d’effet sur les nouveautés qui arrivent ce mois d’août. Une fois n’est pas coutume, les programmes sont nombreux ; c’est pour cela que nous vous proposons une sélection large, mais éditorialisée, des programmes à venir en France, que ce soient des séries de fiction, programmes pour enfants, films ou spectacles de standup lorsqu’il y en a.

Les contenus sont classés par catégories, puis par date de sortie au fil du mois. Vous pouvez retrouver nos sélections mensuelles ici.

Ce mois d’août est marqué par le retour de certains séries originales de Netflix comme The Rain, mais aussi par l’arrivée de plusieurs productions inédites étrangères.

Si vous ne savez plus où donner de la tête devant ce catalogue qui compte plus de 3 000 titres, nous avons également dressé une liste resserrée des meilleures séries sur Netflix France du moment, en fonction des thèmes et des genres recherchés.

Les séries sur Netflix en août 2020

The Rain, saison 3 — 6 août

Altar Mar, saison 3 — 7 août

3 %, saison 4 — 14 août

Le temps passe vite : la série brésilienne en est déjà à sa quatrième saison.

Dirty John : Betty Broderick —14 août

Biohackers, saison 1 — 20 août

Hoops, saison 1 — 21 août

La nouvelle série animée comique exclusive à suivre.

Lucifer, saison 5 — 21 août

Après avoir racheté Lucifer, Netflix produit désormais ce nouveau volet de manière exclusive.

Les films sur Netflix en août 2020

Grave — 1er août

Unbreakable Kimmy Schmidt : Kimmy vs. the Reverend — 5 août

Après Black Mirror : Bandersnatch, c’est chez Kimmy Schmidt que l’on retrouve le nouvel épisode interactif de Netflix.

Jack et la mécanique du cœur — 6 août

Le projet de Mathias Malzieu et Stéphane Berla est enfin disponible sur une plateforme.

Tout nous sépare — 11 août

Project Power — 14 août

Qui a peur des monstres ? — 14 août

Fast and Furious 8 — 16 août