Chaque mois, le catalogue de Netflix France est agrémenté de nouveaux documentaires, sur des sujets divers et variés. En août, il y aura de quoi s'informer.

Netflix a encore gagné des abonnés ces derniers mois et la plateforme de SVOD dépassera probablement bientôt la barre symbolique des 200 millions d’utilisateurs. Pour continuer à attirer des gens et les fidéliser, elle met en ligne chaque mois des contenus inédits. Le programme réunit des films, des séries mais aussi des documentaires.

Pour ce qui est des documentaires au mois d’août, les amateurs de football pourront découvrir un portrait de Nicolas Anelka. Il y a aussi un reportage sur un homme qui tente d’entrer en contact avec les extraterrestres.

Les contenus sont classés par catégories puis par date de sortie. Toutes nos sélections sont disponibles ici.

Si vous ne savez plus où donner de la tête devant ce catalogue qui compte plus de 3 000 titres, nous avons également dressé une liste resserrée des meilleures séries sur Netflix France du moment, en fonction des thèmes et des genres recherchés.

LES DOCUMENTAIRES SUR NETFLIX EN AOÛT 2020

Connected — 2 août

Le journaliste scientifique Latif Nasser étudie les façons fascinantes et complexes dont nous sommes connectés les uns aux autres, au monde et à l’univers en général.

Les États-Unis, terre d’immigration — 3 août

World’s Most Wanted — 5 août

Un documentaire pour celles et ceux qui aiment les criminelles. Spoiler : ceux-là sont toujours en liberté.

Anelka : L’incompris — 5 août

Joueur de football passé par de nombreux clubs, Nicolas Anelka est talentueux et controversé. Dans ce documentaire axé sur son héritage, il promet des révélations sur l’affaire Knysna qui a profondément marqué le football français.

L’industrie du bien-être : potions et poisons — 12 août

Les dessous du marché lucratif du bien-être, entre vrais remèdes et arnaques.

High Score : L’âge d’or du gaming — 19 août

Vous connaissez les jeux vidéo ?

L’Homme qui voulait contacter les extraterrestres — 20 août

Il y a ceux qui murmurent à l’oreille des chevaux et ceux qui aimeraient bien parler aux petits hommes verts.

Comme des phénix : L’esprit paralympique — 26 août

Des athlètes et des observateurs réfléchissent sur les Jeux Paralympiques et s’intéressent à leur impact sur la compréhension du handicap, de la diversité et de l’excellence.

