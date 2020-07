Lego et Nintendo sont bel et bien les meilleurs amis du monde. Les deux entreprises s'apprêtent à dévoiler une reproduction de la console Nintendo en briques.

Lego et Nintendo, c’est visiblement une affaire qui roule. Les deux multinationales se sont récemment associées pour pondre toute une gamme de constructions interactives mettant en scène le plombier Mario. Elles vont enchaîner avec un produit davantage dédié aux collectionneurs : une reproduction de la console NES en briques.

Le teasing a débuté le 13 juillet, par une courte vidéo notamment diffusée sur Twitter. Elle permet de deviner l’objet, mais ce sont diverses rumeurs qui ont confirmé son design. Le set, numéroté 71374, portera le nom Nintendo Entertainment System, selon les informations du site VJ Gamer publiées le même jour.

2 646 pièces pour assembler une console Nintendo

La boîte, rassemblant 2 646 pièces, contiendra tout ce qu’il faut pour s’y croire : la console en elle-même, une manette à brancher, une cartouche et… un petit téléviseur cathodique. Sur les images ayant fait l’objet d’une fuite, on peut voir qu’il est équipé d’une petite manivelle permettant de faire bouger l’écran. Il sera également possible de placer la figurine interactive Mario de la gamme Super Mario pour profiter de quelques animations exclusives.

À noter que la maquette est un peu plus petite que l’originale : 20,8 (l) x 7,3 (h) centimètres contre 25,6 (l) x 8,89 (h) centimètres. La fausse télévision vintage mesure pour sa part 23,9 (l) x 22,6 (h) centimètres. Nintendo et Lego ont poussé le détail jusqu’à intégrer une antenne. Ils n’ont pas oublié non plus les boutons sur le côté de la façade.

Selon les bruits de couloir, cette Nintendo plutôt réussie et authentique serait commercialisée à partir du 1er août, au prix de 229,99 euros. Il n’est pas interdit de penser que d’autres consoles pourraient suivre, afin de créer toute une gamme dédiée aux fans de jeux vidéo. On rappelle que Nintendo a déjà vendu une Nintendo Classic Mini NES, réplique toute petite qui permet de jouer à certains jeux cultes.

Are you ready to play like never before ? pic.twitter.com/XuNFD7rP0B — LEGO (@LEGO_Group) July 13, 2020