Netflix lance une « opération séduction » en France qui donne des avantages à ses nouveaux abonnés.

Pour séduire de nouveaux abonnés Français, Netflix teste en ce moment de nouvelles opérations promotionnelles, comme l’a repéré en premier le site universfreebox le 30 juin 2020. Numerama a effectué une demande de nouvelle inscription et pu confirmer ces nouveautés.

Une nouvelle période d’essai gratuite de 7 jours sur Netflix France

Alors que la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) avait mis fin à sa période d’essai gratuite de 30 jours en France en février 2020, elle teste à présent une nouvelle stratégie : le « satisfait ou remboursé » sous 7 jours. En somme, si vous créez un nouveau compte mais résiliez votre abonnement avant une semaine, le montant de l’abonnement choisi vous sera restitué. Ce n’est pas, à strictement parler, une « période d’essai gratuite », mais c’est tout comme. Il pourrait s’agir d’un test comme Netflix en réalise beaucoup, en modulant ses offres et ses tarifs de temps en temps pour observer la réaction des consommateurs.

C’est une mesure qui n’est pas habituelle pour Netflix, et qui se rapproche de ce que proposait Disney+, à son lancement en novembre 2019 à l’international puis en avril 2020 en France. Toutefois, Numerama avait révélé que la plateforme de Disney avait mis fin à cette initiative, et fait désormais payer ses abonnés dès le premier jour (l’abonnement coûte 6,99 euros par mois pour 4 écrans simultanés).

Des offres moins chères le premier mois d’abonnement

En plus de permettre un remboursement en moins d’une semaine d’abonnement, Netflix France teste également un autre « cadeau » : proposer pendant un mois d’accéder à un abonnement plus avantageux pour le prix d’un abonnement moins cher.

Par exemple, lorsque vous sélectionnez l’abonnement Essentiel (un écran, pas de HD pour 7,99 euros par mois), la plateforme vous proposera de ne payer que 7,99 euros par mois pendant 30 jours et d’avoir accès à l’abonnement Standard (deux écrans + HD). Même chose lorsque vous sélectionnez l’abonnement Standard (11,99 euros/mois) qui donnera accès pendant 30 jours au Premium (4 écrans et Ultra HD).

Netflix a connu une très forte hausse de son nombre d’abonnés à cause du confinement lié à la pandémie de coronavirus, qui a contrait une partie de la population mondiale à rester enfermée chez elle pendant plusieurs mois.

La plateforme a gagné plus de 15 millions d’abonnés dans le monde en trois mois, ce qui est un record absolu. Cependant, Reed Hastings, son CEO, a perçu immédiatement les limites d’une telle hausse : elle se soldera forcément par des désabonnements plus importants dans les mois qui viennent, et surtout, une difficulté à séduire de nouveaux potentiels clients : « Quelqu’un qui ne s’est pas abonné à Netflix pendant toute la durée du confinement a peu de chance de foncer s’abonner tout de suite après le confinement », avait concédé le patron de Netflix.

Crédit photo de la une : Netflix