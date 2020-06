À peine un an après avoir quitté Twitch, les deux streameurs professionnels ont reçu des millions de dollars et sont désormais libres comme l'air.

Après l’annonce du 22 juin 2020 au soir, les noms de Ninja et Shroud ont rapidement été portés en haut des tendances les plus discutées sur Twitter. Les deux hommes sont des streameurs de jeux vidéo professionnels extrêmement connus et suivis en ligne ; le premier pour sa passion pour Fortnite, le deuxième pour son talent sur Counter-Strike, qu’il a depuis mobilisé sur les derniers jeux à la mode comme Apex Legends ou Valorant.

Les deux joueurs ont aussi pris une décision très importante, et empoché des millions de dollars au passage.

D’immenses dépenses pour de gros streameurs en exclusivité

Le 22 juin 2020, Microsoft a annoncé que Mixer, sa plateforme qui servait majoritairement au streaming de jeux vidéo, allait mettre la clé sous la porte, quelques années à peine après son lancement. Mixer fermera le 22 juillet, et tous les streameurs qui l’utilisent actuellement pourront se déplacer sur… Facebook Gaming, la plateforme que Mark Zuckerberg essaie à tout prix de faire grossir.

De prime abord, il pourrait s’agir d’un deal comme on en voit souvent dans le monde de la tech ; une multinationale prend des risques pour en concurrencer d’autres (ici, les entités visées sont Twitch d’Amazon et YouTube de Google), et échoue devant l’ampleur de la tâche, les besoins financiers nécessaires et l’importance des acteurs déjà en place.

Cependant, depuis mi-2019, Mixer avait commencé à débaucher les plus gros streameurs de l’industrie du jeu vidéo, suivis par des millions de fans, en déboursant de très grosses sommes pour qu’ils ramènent leur communauté sur Mixer. Or, au moment du rachat de Mixer par Facebook, ces streameurs se sont retrouvés en droit de quitter la plateforme, sans obligation de rejoindre Facebook Gaming.

D’après le consultant en esport Brod Breslau, le groupe de Mark Zuckerberg aurait proposé des montants astronomiques pour les garder, mais Ninja comme Shroud auraient refusé. En à peine un an, les deux ont donc réussi ce que de nombreux fans considèrent comme « le casse du siècle » : quitter Twitch pour un contrat chez Mixer de plusieurs millions de dollars, puis être libérés des clauses contraignantes du contrat après moins d’un an.

Sources : Facebook offered an insane offer at almost double for the original Mixer contracts of Ninja and Shroud but Loaded/Ninja/Shroud said no and forced Mixer to buy them out. Ninja made ~$30M from Mixer, and Shroud made ~$10M Ninja and Shroud are now free agents — Rod "4475 SR & Immortal peak" Breslau (@Slasher) June 22, 2020

Un autre joueur célèbre, Gothalion, a choisi un autre chemin, celui de Facebook Gaming : il commencera à diffuser ses parties dès le 24 juin 2020.

Sur leur compte Twitter, Shroud comme Ninja n’ont pas encore annoncé ce qu’ils allaient faire maintenant qu’ils sont à la fois libres et beaucoup plus riches qu’il y a un an. « Je suis en train de réfléchir aux prochaines étapes », a écrit Shroud, tandis que Ninja a assuré qu’il avait « des décisions à prendre » et qu’il penserait à sa communauté en le faisant.

Le joueur de Fortnite avait abandonné ses 14 millions d’abonnés sur Twitch pour tenter de reconstruire sa communauté sur Mixer, mais la croissance était beaucoup plus lente ; le 22 juin 2020, il avait atteint les 3 millions d’abonnés.

I appreciate the Mixer community and everything I’ve been able to do on the platform. I love you guys and am figuring out my next steps. 💙 — Michael Grzesiek (@shroud) June 22, 2020

I love my community and what we built together on Mixer. I have some decisions to make and will be thinking about you all as I make them. — Ninja (@Ninja) June 22, 2020

Pour Facebook Gaming, ce rachat est l’occasion de venir titiller les très gros concurrents, et surtout Twitch qui domine largement le marché actuel. La plateforme a toutefois l’avantage d’être liée au réseau social le plus fréquenté au monde — 2 milliards d’inscrits dans le monde —, ce qui lui donne des leviers pour continuer à grandir. Surtout si elle réussit à chaparder d’autres streameurs à Twitch.

Updating our existing story with more context :@FacebookGaming has grown by 430 % since March 2019. While it's grown significantly, @Twitch still remains market leader in live with over 66 % of the Hours Watched in May 2020. pic.twitter.com/fQlBIKcbjF — Stream Hatchet (@StreamHatchet) June 22, 2020

Crédit photo de la une : YouTube/Red Bull Gaming