Microsoft attaque Twitch de plein front : en l'espace de quelques mois, la multinationale a réussi à convaincre plusieurs streamers professionnels de rejoindre sa plateforme Mixer. Combien suivront ?

Microsoft a décidé de ne plus lâcher Twitch. Depuis la mi-2019, la multinationale a réussi à convaincre plusieurs streamers influents de rejoindre Mixer, sa plateforme concurrente de diffusion de jeux vidéo en direct.

Amazon a racheté Twitch pour un milliard de dollars en 2014. La plateforme est devenue leader sur la diffusion de jeux vidéo en direct, mais le marché est vaste et plusieurs entreprises lorgnent désormais sur des parts du gâteau.

Mixer s’appelait jadis Beams : elle a été rachetée par Microsoft en 2016, qui lui a donné son nouveau nom en 2017. Alors que le service est resté dans l’ombre de Twitch pendant quelques années, Microfost a passé la seconde en 2019 en multipliant les partenariats avec des influenceurs suivis par des millions de joueurs et joueuses.

Pour attirer des spectateurs, Mixer propose un mois d’abonnement gratuit aux chaînes des streamers — les spectateurs peuvent en effet payer un abonnement mensuel pour soutenir leurs vidéastes préférés, et qui permet de débloquer des bonus comme des stickers originaux, ou avoir accès à des contenus exclusifs.

Les streamers qui ont quitté Twitch pour Mixer en 2019

Ninja

Le streamer Ninja est l’un des plus célèbres joueurs de Fortnite, le jeu de construction et de survie qui s’est récemment réinventé avec un chapitre 2 riche en surprises. Il a été le premier, et donc le plus marquant, à accepter de quitter Twitch pour partir chez Mixer, pour un montant inconnu. Il y a, en trois mois, gagné plus de 2 millions d’abonnés.

Quand : 1er août 2019

Jeu de prédilection : Fortnite

Nombre d’abonnés sur Twitch avant de partir : 14 millions

À lire : En récupérant le streamer Fortnite le plus célèbre sur Mixer, Microsoft déclare la guerre à Twitch

shroud

Le joueur professionnel shroud est connu pour son amour des jeux de tir (FPS) et sa capacité à viser très précisément. Il a annoncé fin octobre qu’il suivait Ninja chez Mixer.

Quand : 24 octobre 2019

Jeu de prédilection : Apex Legends, Call of Duty

Nombre d’abonnés sur Twitch avant de partir : 7 millions

À lire : Microsoft chaparde à Twitch un autre streamer de jeux vidéo très populaire

Gothalion

Gothalion, alias Cory Michael, a annoncé ce « partenariat » à sa communauté le 27 octobre : il a cessé de streamer sur Twitch le même jour, et a déjà gagné 30 000 abonnés sur Mixer en moins de 24 heures. Il a beau être moins connu que les deux autres streamers, son départ chez un concurrent montre combien Mixer devient une alternative attractive pour les professionnels.

Quand : 27 octobre 2019

Jeu de prédilection : Destiny, Zelda

Nombre d’abonnés sur Twitch avant de partir : 1 million