Que deviendra l'immense communauté Mixer de Ninja quand il faudra payer ?

Le raz de marée continue pour Ninja sur Mixer. Son transfert surprise sur la plateforme de diffusion en streaming de Microsoft, comparable à un coup de maître du mercato dans le monde du football, s’accompagne de gros chiffres. Le dernier en date ? Le 7 août 2019, via Twitter, le vidéaste a annoncé avoir franchi le cap du million d’abonnés — payants. En cinq petits jours…

Si cette communauté est déjà importante, il convient de garder à l’esprit un point essentiel : aujourd’hui, et jusqu’au 30 septembre, le premier mois d’abonnement à la chaîne de Ninja sur Mixer est gratuit. Ensuite, il deviendra payant… Dès lors, une question se pose : est-ce que ce premier million engrangé restera fidèle quand il faudra dépenser de l’argent ?

Today we hit 1,000,000 active subscribers on mixer ^-^ thank you for all the incredible support. I haven't felt this good in a long time. pic.twitter.com/kdLgBJk0Ud

— Ninja (@Ninja) August 6, 2019