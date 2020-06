Le jeu vidéo Cyberpunk 2077, attendu initialement le 16 avril puis le 17 septembre, sortira finalement le 19 novembre.

Le très prometteur Cyberpunk 2077 ne sera pas en mesure de sortir le 17 septembre 2020. Dans un message mis en ligne le 18 juin, le studio polonais CD Projekt Red a admis qu’il ne sera pas en mesure de tenir cette échéance et qu’en conséquence le lancement du jeu vidéo est reporté au 19 novembre. Initialement, le nouveau hit de l’entreprise était attendu pour le 16 avril.

Officiellement pourtant, le développement du jeu est terminé — ce que disait déjà la société en janvier dernier, lors de son premier report. « Cyberpunk 2077 est terminé tant au niveau du contenu que du jeu. Les quêtes, les scènes, les compétences et les objets, toutes les aventures que Night City a à offrir — tout y est », lit-on dans le bref communiqué. Mais il y a encore tout un travail de polissage à accomplir.

Date proche de la sortie de la PS5 et de la Xbox Series X

« Avec une telle abondance de contenus et des systèmes complexes qui s’imbriquent les uns dans les autres, nous devons tout examiner correctement, équilibrer les mécanismes du jeu et corriger de nombreux bugs ; un monde immense signifie un grand nombre de choses à régler », est-il expliqué. C’était aussi à des fins de peaufinage que CD Projekt Red avait annoncé le précédent décalage.

Le report du jeu ouvre désormais la perspective d’un lancement en coordination avec les débuts des deux nouvelles consoles de Sony et Microsoft. C’est en effet en fin d’année que doivent être commercialisées la PlayStation 5 et la Xbox Series X — et l’on sait que les deux machines auront Cyberpunk 2077 dans leur catalogue. Un tel titre constituera assurément un argument de poids pour lancer les ventes.

Outre ces deux consoles, Cyberpunk 2077 sortira sur PC, Stadia, la PlayStation 4 et la Xbox One.

À lire : CD Projekt travaille sur plusieurs jeux dans l’univers de Cyberpunk 2077

Crédit photo de la une : CD Projekt Red