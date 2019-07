L'univers de Cyberpunk 2017 ne devrait pas donner naissance qu'à un seul jeu.

Le très attendu Cyberpunk 2077 ne sera pas une histoire sans lendemain. Cités par le site polonais Bankier le 1er juillet 2019, Adam Kiciński et Piotr Nielubowicz, respectivement président et vice-président de CD Projekt Red, ont mentionné l’existence de plusieurs projets ancrés dans l’univers du RPG.

Plus concrètement, le studio serait éclaté en cinq équipes. Trois d’entre elles travailleraient sur Cyberpunk 2077 : une sur le jeu principal, une sur un « gros projet innovant » (une suite ?) et une sur un mode multijoueur (40 personnes). Les deux dernières seraient mobilisées sur Gwent : The Witcher Card Game d’un côté et un titre non annoncé de l’autre.

Cyberpunk parti pour durer

Voir CD Projekt Red transformer Cyberpunk 2077 en une franchise partie pour durer plusieurs années n’aurait rien d’étonnant. Après tout, l’entreprise polonaise n’a pas hésité à développer une trilogie pour The Witcher, sans compter le dérivé Gwent : The Witcher Card Game (un jeu de stratégie avec des cartes). Si personne n’a encore eu la chance de jouer à Cyberpunk 2077, les longues présentations organisées pendant les salons professionnels ont rassuré sur la richesse de l’univers. Comprendre : il y a suffisamment de matière pour explorer.

Il semble en tout cas y avoir beaucoup, beaucoup d’ambitions derrière Cyberpunk 2077, sachant que CD Projekt Red est très fort pour garder les secrets (personne n’a laissé filtrer la participation de Keanu Reeves malgré l’agenda compliqué de l’acteur). Au point qu’on en vient à douter de la possible sortie d’un nouvel épisode dans la saga The Witcher (un spin-off avec un autre héros que Geralt). On notera quand même que la firme compterait lancer un RPG hors-Cyberpunk 2077 d’ici 2021. On n’y croit pas beaucoup.

