Chaque semaine, des nouveaux contenus sont ajoutés à Disney+ en France. Pour le mois de juin, il y aura un peu de tout, mais seulement deux programmes exclusifs.

Le catalogue de Disney+ France évolue, avec des contenus qui arrivent chaque semaine. Cependant, ne vous attendez pas à des nouvelles séries exclusives entières ajoutées régulièrement ou un complément des licences majeures qui dépasserait la chronologie des médias : la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) a beaucoup moins de nouveautés que d’autres concurrents, comme Netflix par exemple.

Au mois de juin, il n’y aura par exemple que deux programmes vraiment originaux : le film Artemis Fowl et un documentaire sur les coulisses de la Reine des Neiges 2. Pour le reste, Disney+ pioche dans un catalogue immense.

À son lancement en France, Disney+ comptait un peu plus de 500 films et un peu moins de 150 séries, dont beaucoup de classiques. Le catalogue français peut varier par rapport à celui des États-Unis, ou ailleurs en Europe, à cause des aléas des négociations des droits de diffusion entre diffuseurs, mais aussi de la chronologie des médias, qui implique que, si une plateforme ne participe pas au financement d’une partie de la fiction française, elle doive attendre 36 mois pour proposer à ses abonnés un film sorti au cinéma. Disney+ a choisi de la respecter.

Les contenus sont classés par catégories puis par date de sortie. Toutes nos sélections concernant Netflix, Amazon Prime Video et Disney+ sont disponibles ici.

Contenus originaux

Artemis Fowl — 12 juin

Le gros morceau du mois : l’adaptation en prises de vue réelles des romans pour ados d’Eoin Colfer constitue une belle exclusivité — inédite en salle.

Dans un autre monde : les coulisses de la Reine Des Neiges 2 — 26 juin Disney+ mise beaucoup sur les making-of de ses contenus phares pour avoir des nouveaux contenus à ajouter sur la version française de la plateforme. Ici, ce sera la Reine des Neiges 2.

Séries

Miles dans l’Espace, saisons 1 à 2 — 5 juin

La Loi de Milo Murphy, saison 1 — 5 juin

Incorrigible Cory, saisons 1 à 2 — 12 juin

La Bande à Picsou, saison 1 — 12 juin

Qui ne connaît pas Picsou, le canard le plus radin et riche de l’Histoire ?

Phinéas et Ferb : Mission Marvel — 12 juin Mighty Med : Super urgences — 12 juin C’est comme la série Urgences mais pour les plus jeunes (non). Hercule, saison 1 — 19 juin Il est fort. Super Baloo, saison 1 — 19 juin Spin-off du Livre de la jungle avec un ours pilote d’avion. 101, Rue des Dalmatiens, saison 1 — 19 juin Woof woof. Section Genius, saisons 1 à 3 — 26 juin Chyna Sparks, petit génie de la musique, participe à un programme d’excellence intitulé Section Genius, au sein de son collège à San, Francisco. À la recherche de la nouvelle star. Jonas, saison 1 — 26 juin On ne juge pas. Jonas L.A., saison 2 — 26 juin Ah oui, les frères Jonas dans une autre ville. On ne juge toujours pas. Shake It Up, saison 1 — 26 juin Sonny, saisons 1 à 3 — 26 juin Miraculous – Les aventures de Ladybug et Chat Noir — 26 juin https://www.youtube.com/watch?v=x_UKAt_vjsY (Websisodes), saisons 1 à 2 — 26 juin Films

La Reine des Neiges : Joyeuses Fêtes avec Olaf — 5 juin

Toujours plus de Let it go.

Percy Jackson : La Mer des Monstres — 12 juin

Percy Jackson ne sent pas vraiment l’âme d’un héros. Même s’il a déjà sauvé le monde, ce demi-dieu se demande si ce n’était pas tout simplement un coup de bol extraordinaire. Lorsqu’il découvre que son demi-frère est un monstre, il commence même à penser qu’être le fils de Poséidon est peut-être une malédiction. Dur dur l’adolescence.

Sous l’Océan : Une Histoire de Descendants — 12 juin

Le Gang des Champions 3 — 12 juin

En attendant le retour de la Ligue des Champions…

Docus

De l’Ombre à la Lumière : À la Recherche de l’Atlantide — 5 juin

Genius avec Stephen Hawking, saison 1 — 5 juin

Destination Wild : Hawaï — 5 juin

À l’épreuve d’une tribu, saison 1 à 4 — 19 juin Alaska, Survie avec les ours, saison 1 — 19 juin La caution mignon du mois. Trésors d’Égypte — 19 juin Histoire de l’Europe, Saison 1 — 19 juin

Crédit photo de la une : Disney+