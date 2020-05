Maxime Claudel - il y a 11 minutes Pop culture

Microsoft donne rendez-vous ce jeudi à 17h, heure française, pour découvrir les premières images de gameplay de la Xbox Series X.

Microsoft est enfin prêt à montrer ce que la Xbox Series X a dans le ventre. Après avoir dévoilé son design et présenté ses caractéristiques, la firme de Redmond va diffuser du gameplay. Elle a donné rendez-vous aux joueurs ce jeudi 7 mai, à 17h, heure française, pour un Xbox Inside crucial.

Pour suivre les annonces en direct, il suffit de se rendre sur l’une des plateformes qui diffuseront l’événement.

Quand ? Le 7 mai à 17h

Le 7 mai à 17h Où ? Ici ou s ur Mixer, Twitter, Twitch, YouTube ou Facebook

Ici ou ur Mixer, Twitter, Twitch, YouTube ou Facebook Quoi ? Les premières images de gameplay de la Xbox Series X

Pourquoi cette diffusion est importante pour la Xbox Series X

Il y a forcément beaucoup d’excitation avec cet Xbox Inside, puisque nous allons découvrir pour la première fois ce que la Xbox Series X est capable de faire. Pour ce premier volet des vidéos Xbox 20/20, seuls les jeux proposés par les éditeurs tiers seront mis en avant. On sait déjà qu’Assassin’s Creed Valhalla sera de la partie, quelques jours après son officialisation.

« Tous les jeux que vous verrez [aujourd’hui] seront optimisés pour la Xbox Series X », prévient Microsoft sur Facebook. En bref, nous devrions avoir un aperçu très concret de la qualité visuelle à attendre de la Xbox Series X. La firme de Redmond a promis de la 4K native et un framerate pouvant grimper jusqu’à 120 fps, sans oublier le ray tracing.

À lire : Tout ce qu'il faut savoir sur la Xbox Series X

Cet Xbox Inside exposera aussi la fonctionnalité Smart Delivery, pensée pour offrir la meilleure version des jeux que vous possédez en fonction de la console sur laquelle vous jouez. On devrait donc voir des titres déjà disponibles sur Xbox One, mais affichant un rendu beaucoup plus attrayant.

Crédit photo de la une : Microsoft