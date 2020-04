Tous les mois, Amazon Prime Video se dote de nouveaux contenus, dont peuvent profiter ses abonnés. Pour mai 2020, on notera le retour de Lost et l'arrivée de BattleStar: Galactica.

Chaque mois, le catalogue d’Amazon Prime Video s’enrichit. Face à Netflix et son plan d’attaque à coup de dizaines de nouveaux programmes originaux, la plateforme de SVOD d’Amazon a du mal à faire le poids. Mais peu à peu, elle se construit un catalogue de qualité, notamment grâce à des exclusivités comme The Boys, mais aussi des séries cultes qui rapportent beaucoup d’audience, comme The Office, How I Met Your Mother ou encore Dawson. Netflix comme Amazon disposent d’ailleurs de plus de 3 000 contenus chacun.

En mai 2020, qui amorcera un début de déconfinement progressif en France, vous aurez encore du temps à passer devant votre télévision. Pour vous occuper, Amazon rapatrie l’intégrale de Lost : Les Disparus et s’offre BattleStar : Galactica, série très appréciée des férus de SF. Il y a aussi plein d’autres programmes à (re)voir, comme Grey’s Anatomy. Et si vous aimez les vampires, il y a des films de la saga Underworld.

Séries

Upload, saison 1 — 1er mai

Dans cette comédie futuriste, les humains peuvent choisir d’être téléchargés dans un monde virtuel lorsqu’ils se trouvent proches de la mort. Black Mirror much ?

Shameless, saison 10 — 1er mai

On espère que vous aimez toujours la famille Gallagher, dans laquelle il se passe toujours quelque chose.

Lost : Les Disparus, saison 1 à 6 — 1er mai

La série culte de J.J. Abrams ne fait que ça : disparaître d’Amazon Prime Video, pour mieux revenir. Un peu comme… les échoués sur leur île. Ça fait réfléchir.

BattleStar : Galactica, saison 1 à 4 — 1er mai

L’un des événements du mois de mai sur la plateforme. On en connaît à la rédaction de Numerama qui ne vont plus se plaindre du confinement…

Brother & Sisters, saison 1 à 5 — 1er mai

Esprits Criminels, saison 1 à 12 — 1er mai

On vous voit ne pas assumer d’aimer cette série qui vous fait allumer la chaîne TF1.

Quantico, saison 1 à 2 — 1er mai

Plongée dans le quotidien de jeunes recrues du FBI, alors que l’une d’entre elles est suspectée d’être un terroriste.

Station 19, saison 1 à 2 — 4 mai

Si les 14 saisons de Greys Anatomy ne vous suffisent pas, il y a ce spin-off centré sur des pompiers. Pin-Pon, Pin-Pon.

Homecoming, saison 2 — 22 mai

Un nouveau mystère et une nouvelle actrice principale avec, Janelle Monáe. Au début de cette nouvelle saison, son personnage se réveille sur un bateau perdu au milieu d’un lac, sans aucun souvenir de ce qui lui est arrivé, ou même de qui elle est. La mémoire dans la peau.

Bibi and Tina — 29 mai

Ah oui, Bibi et Tina.

Films

Iron Sky 2 : The Rocket Race — 1er mai

Alors, apparemment, il y a des nazis et des dinosaures. On peut s’arrêter là.

Underworld : Nouvelle Ère — 1er mai

Des vampires contre des loups-garous. On n’a rien vu de plus original jusqu’à maintenant.

Underworld 2 : Évolution – 1er mai

Alors c’est l’évolution, mais il y a toujours des vampires et des loups-garous.

Underworld 3 : Le soulèvement des Lycans — 1er mai

Spoiler : les Lycans sont, en réalité, des loups-garous. Car c’est… la… lycanthropie. Des génies ces scénaristes.

Pinocchio — 4 mai

Il aurait dû sortir au cinéma mais, confinement oblige, il se retrouve directement sur Amazon Prime Video. Il s’agit d’une adaptation en live-action du conte classique.

L’Extraordinaire Mr. Rogers — 14 mai

Encore un film qui a été privé des cinémas ces dernières semaines. C’est l’histoire de Fred Rogers, un homme de télé américain dont le programme éducatif Mister Rogers’ Neighborhood a été suivi par des millions de téléspectateurs entre 1968 et 2001.

Le dernier chasseur de sorcières — 15 mai

Quand Vin Diesel ne fait pas des courses de voitures, il chasse des sorcières.

Humour

Alban Ivanov – Elément Perturbateur — 23 mai

Thomas Vdb – Bon ChienChien — 26 mai

Crédit photo de la une : ABC Studios