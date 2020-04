Après une saison hivernale décevante avec peu de titres qui sortaient du lot (l’étonnant Interspecies Reviewers en fait partie), voici la fournée d’animés du printemps. Au programme entre autres, une course à travers les États-Unis, une mystérieuse tour, un voyage dans la Chine ancestrale et le retour du major le plus célèbre de l’animation japonaise.

Wakanim

Appare-Ranman !

Tête de gondole de la plate-forme de SVOD, Appare-Ranman ! est la nouvelle création originale du studio P.A. Works (Sirius the Jaeger). L’histoire se déroule à la fin du 19e siècle où deux japonais, un ingénieur brillant mais asocial et un samouraï, participent ensemble à une course reliant Los Angeles à New York dans l’espoir de gagner le gros lot pour retourner au pays. S’inspirant de L’Équipée du Cannonball, de l’arc Steel Ball Run de Jojo’s Bizarre Adventure, des Fous du volant ou de la série TV avortée Drive avec Nathan Fillion (que tout le monde a oubliée), Appare-Ranman ! a tout pour être la bonne surprise du moment. Les deux premiers épisodes diffusés en avant-première en France furent en tout cas très prometteurs pour la suite. En prime, on notera la participation du compositeur de Violet Evergarden, Evan Call, à la musique de la série.

Gleipnir

Adapté du manga éponyme de Sun Takeda que les français connaissent bien puisqu’il est paru chez Kana, Gleipnir raconte l’histoire d’un lycéen capable de se transformer en monstre à l’apparence d’une mascotte de chien. Il fait tout pour garder son secret mais un jour celui-ci est découvert par une autre lycéenne… Cette dernière séduit notre héros déboussolé, quitte à le manipuler. Réservé à un public averti, cette série du studio PINE JAM (Gamers !) a le potentiel d’être l’un des outsiders de la saison.

Listeners

Cette série de méchas marque le grand retour du scénariste Dai Sato sur une création originale. Le combo entre l’auteur d’Eureka Seven et l’un des meilleurs studios d’animation du moment (MAPPA), fait de Listeners l’un des animés à suivre absolument ce printemps. Et ce, même si le premier épisode était loin d’être convaincant. Comme à son habitude, le jeune Echo fouille dans la montagne de déchets surplombant le bidonville de Riverchester. Mais un jour, il tombe sur une étrange fille amnésique dotée d’une prise jack dans le bas du dos. Il s’agit d’une Player, un pilote de robot capable de combattre les « Sans-oreilles », une forme de vie mystérieuse qui menace l’humanité. 12 épisodes sont prévus.

The Millionaire Detective – Balance : Unlimited

Inspiré d’un roman de Yasutaka Tsutsui (auteur de Paprika et La Traversée du temps), The Millionaire Detective est l’œuvre du très doué Tomohiko Itô (Sword Art Online, Erased). Son dernier long-métrage Hello World est d’ailleurs toujours inédit en France. Dans ce nouveau titre, nous allons suivre les enquêtes de deux policiers aux caractères diamétralement opposés. Un peu comme dans Bad Boys mais sans le soleil de Miami. La série est produite par le studio CloverWorks (The Promised Neverland).

En plus des nouvelles séries précitées, vous trouverez aussi pour cette saison les traditionnelles suites : Kaguya-Sama : Love is War et Fruits Basket (aussi sur ADN). En revanche, il faudra attendre cet été pour le final de Sword Art Online : Alicization – War of Underworld car la série vient tout juste d’être repoussée.

Anime Digital Network (ADN)

Kingdom (saison 3)

La grosse exclusivité de la plate-forme est l’arrivée de Kingdom, adaptation du manga fleuve de Yasuhisa Hara (57 volumes pour l’instant) qui se déroule en Chine ancestrale bien avant J.-C. Cette troisième saison marque un tournant avec un changement de staff technique (notamment Hiroyuki Sawano à la musique) et la participation de deux studios d’animation (Pierrot, déjà à l’œuvre sur les séries de 2012 et 2013, et Studio Signpost). Vous avez été nombreux à avoir été déçus par les deux premières saisons. On espère enfin avoir une transposition respectueuse d’un des mangas les plus populaires du moment.

Dans un premier temps, la troisième saison sera diffusée en simulcast. Les deux premières saisons débarqueront un peu plus tard sur la plate-forme. Pour ceux qui voudraient raccrocher les wagons, cette nouvelle série débute par le 25e tome du manga. Ce sera difficile de la prendre en cours sans avoir lu le manga ou vu les précédentes saisons. À noter aussi que celles-ci sortiront en coffret Blu-ray courant mai chez Black Box.

Cette saison marquera aussi le début de la collaboration entre ADN et Crunchyroll. S’il n’est pour l’instant pas question de fusionner les deux plates-formes, c’est en revanche l’occasion de se partager des titres. Notamment Foods Wars !, de la nouvelle série Digimon ou encore du dernier Masaaki Yuasa, Keep Your Hands off Eizouken (à partir du 16 avril).

De plus, ADN continue d’alimenter leur plate-forme avec les ajouts de titres plus anciens comme Toriko, Slam Dunk ou encore Shaman King (à partir du 28 avril). Sans oublier que la saga Naruto est désormais gratuite, soit 720 épisodes. De quoi s’occuper pendant le confinement !

Crunchyroll

Tower of God

Coproduit par Crunchyroll, Tower of God est l’un des titres les plus attendus de ce printemps. Adapté d’un « manhwa » (BD coréenne) très populaire de la plate-forme Webtoon, l’histoire nous emmène dans une tour gigantesque de 135 étages. Selon la légende, celui qui atteindra le sommet verra ses souhaits se réaliser. Le jeune Bam arrive dans ce mystérieux endroit dans l’espoir de retrouver Rachel, une amie qui lui est chère. Successions d’épreuves et niveaux à franchir, les amateurs de jeux vidéo seront en terrain connu. Toutefois, la série se distingue par sa direction artistique et les partitions du très doué Kevin Penkin, compositeur de Made in Abyss et de The Rising of the Shield Hero. L’animé est produit par le studio Telecom Animation Film (les dernières séries Lupin III) pour 13 épisodes.

Ascendance of a Bookworm (saison 2)

Diffusée à l’automne dernier, la première saison d’Ascendance of a Bookworm a marqué les esprits en sortant du tout venant des animés isekai. L’éditeur français Ototo l’a bien compris en sortant depuis janvier le manga (lui-même adapté du light novel original de Miya Kazuki) sous le titre de La Petite Faiseuse de livre. C’est toujours produit par le studio Ajiado (How NOT to Summon a Demon Lord) pour 12 nouveaux épisodes.

Parmi les autres titres disponibles cette saison, vous pourrez profiter de l’ultime saison de Food Wars ! et Digimon Adventure comme sur ADN, mais aussi la seconde saison de Major 2nd pour ceux qui seraient déjà en manque de baseball depuis la fin de Ace of Diamond Act II. Enfin, à partir du 30 avril, vous pourrez profiter de la seconde OAV de Re:ZERO, intitulée The Frozen Bond.

Amazon Prime Video

Psycho-Pass : First Inspector

Bien que nous attendions tous la nouvelle saison de Psycho-Pass sur ADN, c’est sur Prime Video qu’elle a été diffusée à l’automne dernier. Soit, cela enrichit le catalogue peu fourni de la plate-forme d’Amazon avec les 8 épisodes qui composent cette troisième saison (16 en réalité car il s’agissait de double épisodes). Vient donc aujourd’hui la conclusion qui manquait cruellement, sous la forme d’un long-métrage où l’on retrouve nos héros (les nouveaux, comme les anciens) attaqués sur leur propre terrain par le grand méchant de l’histoire. À noter que le film est découpé en trois épisodes vendus comme la quatrième saison…

Netflix

Ghost in the Shell : SAC_2045

La grosse inconnue de cette saison est le nouveau Ghost in the Shell, en 3D cette fois, dont les premières images étaient loin d’être rassurantes. La bonne nouvelle est que l’on retrouve toujours Kenji Kamiyama, auteur des deux formidables saisons de Stand Alone Complex à la réalisation (épaulé par Shinji Aramaki, grand spécialiste des animées en 3D). 12 épisodes sont prévus (à partir du 23 avril) pour cette histoire qui se déroule quinze ans après les évènements de Stand Alone Complex.

Hormis le retour du major Motoko Kusanagi, vous n’aurez pas grand-chose à vous mettre sous la dent. La seconde partie de 7Seeds est disponible depuis peu mais on vous a déjà averti que c’était fortement dispensable. En revanche, on vous conseillera la deuxième saison de Baki, qui arrivera le 4 juin prochain et bien sûr les deux premières saisons de L’Attaque des Titans (même si tout le monde les a vu depuis longtemps sur Wakanim). D’autres titres sont censés arriver sur la plate-forme mais ils ne sont pas datés encore : la très bonne adaptation du manga Dorohedoro, la nouvelle série Trigger BNA – Brand New Animal par le concepteur des méchas de Gurren-Lagann, le film Violet Evergarden qui est sorti en début d’année dans les salles françaises et la troisième et si décevante saison de The Seven Deadly Sins.

Crédit photo de la une : Naver/Siu/Crunchyroll/Tower of God Production Committee