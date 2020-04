Disney+ dans Canal+, ce n'est pas aussi simple que le groupe français l'aurait souhaité. Vous trouverez ci-dessous les différentes étapes pour lier vos comptes Disney+ et Canal+ et utiliser Disney+ le plus rapidement possible.

Techniquement, Canal+ a fait un pari assez audacieux avec Disney+ : un lancement qui intègre à plusieurs niveaux une plateforme tierce qui se lance en même temps. Et le matin du 7 avril, alors que tout devait être « lancé à minuit » d’après Maxime Saada interrogé par Europe 1, l’impatience des utilisatrices et des utilisateurs a laissé place aux déconvenues. Disney+ dans Canal+ n’est pas une intégration comme les autres : ce n’est ni comme Netflix (un simple lien commercial), ni comme OCS (le flux lu directement dans Canal).

Dès lors, entre les nombreuses étapes, les situations imprévues et les bugs, Canal+ n’a trouvé qu’une méthode pour résoudre les problèmes de ses clientes et ses clients : un numéro à appeler, avec de longues files d’attente pour avoir un opérateur au bout du fil.

Comment activer l’offre Disney+ de Canal+

En réalité, ces soucis ne pouvaient qu’arriver, vu la nature de l’offre. Canal+ ne diffuse pas un flux envoyé par Disney dans ses apps ou sur son site web comme il le fait pour OCS : le groupe français renvoie vers l’application ou le site Disney+ par plusieurs méthodes. Cela signifie qu’en premier lieu il faut un compte Disney+. Et même pour cela, Canal+ ne donne pas les bonnes informations sur ses pages d’aide, affirmant par exemple que si un client a déjà un compte, il doit le résilier pour en créer un nouveau.

Les étapes suivantes vous donneront le processus d’inscription optimal.

La première étape, c’est évidemment d’avoir un forfait Canal+ compatible avec l’offre Disney+. Cela peut être un forfait ancien ou l’une des offres spéciales lancées pour l’occasion. Une fois abonné, vous accèderez à l’espace Canal+, nommé myCanal, à cette adresse.

Le plus simple pour poursuivre est de trouver un contenu Disney+. Par exemple, The Mandalorian, la série Star Wars. Quand vous cliquez pour lire un épisode, Canal+ vous demande d’activer votre compte Disney+.

Cliquez sur le gros bouton rose et… le site vous envoie sur une page qui vous propose de créer un compte Disney+. Il faut donc cliquer une nouvelle fois, sur le bouton bleu.

Vous arrivez alors sur le site de Disney+. Ici, le formulaire est absolument classique : la page précédente lui a juste indiqué que vous venez depuis Canal+ et ne vous demandera donc pas de mettre de moyen de paiement lié au compte. À cette étape, vous pouvez créer un nouveau compte Disney+, mais aussi utiliser un compte existant. Nous l’avons testé avec notre compte créé sur la version américaine du service et cela marche sans le moindre problème. Une fois le compte créé et correctement lié, vous pouvez commencer à utiliser Disney+, sur le site de Disney+ et dans les apps Disney+.

Si vous souhaitez vérifier que votre compte Disney+ est bien approvisionné par votre abonnement Canal+, il vous suffit d’aller dans les paramètres de votre compte.

Si vous retournez dans Canal+ à ce moment-là, on vous dira peut-être d’activer encore une fois votre compte quand vous cherchez à ouvrir un contenu. Nous avons constaté un délai entre l’activation et le lien effectif entre les deux services : plusieurs personnes nous ont rapporté un délai de quelques minutes, mais de notre côté, cela a pris une heure environ. Si vous souhaitez profiter de Disney+ tout de suite, faites-le depuis l’app Disney+.

Comment regarder Disney+ dans Canal+

Techniquement, sur le site ou les apps, vous ne pouvez pas regarder directement Disney+ dans Canal+. Canal+ agit un peu à la manière de l’application Apple TV, pour celles et ceux qui utilisent le boîtier d’Apple : son site ou ses apps vont afficher des vignettes des contenus Disney+, très enrichies, mais pas les contenus eux-mêmes. Vous le remarquerez, car les contenus Disney+ sont affichés avec un petit logo qui signifie « s’ouvre sur une autre page ».

Si vous lancez la lecture depuis le site de Canal+, le flux vidéo va s’ouvrir dans un nouvel onglet sur le site de Disney+. Cela signifie que si vous avez un bloqueur de publicités ou que le bloqueur de popup de Chrome ou de Firefox fait du zèle, la fenêtre de votre contenu pourrait être bloquée. Désactivez votre bloqueur pour le site de Canal+ et autorisez les popups sur ce site pour résoudre le souci. D’autres problèmes seront corrigés dans les heures et les jours qui viennent : il semblerait par exemple que la gestion des cookies du navigateur Safari d’Apple empêche le lien entre Canal+ et Disney+ de se faire.

Si vous lancez la lecture depuis une application Canal+, que ce soit sur iOS, Android, Apple TV, Nvidia Shield, etc. vous allez avoir besoin de l’application Disney+. C’est elle qui va prendre le relai pour lire le flux vidéo que vous demandez. On comprend à quel point les deux services sont liés et à quel point Canal+ a besoin de Disney+ pour faire fonctionner son offre.

Reste que le partenariat dépasse les usages apps et sites : on trouvera des programmes Disney+ sur Canal+ en linéaire (The Mandalorian par exemple) et dans les box qui n’ont pas d’app Disney+, tout se passez dans l’univers Canal.

À l’heure où ces lignes sont écrites, la méthode la plus simple pour profiter de Disney+ inclus dans Canal+ est de passer par le site de Disney+ une fois le lien entre les deux plateformes activé.