Chaque mois, Netflix met en ligne de nouveaux contenus pour ses abonnés français. Séries, films, documentaires, dessin animés pour enfants : voici tout ce qui arrive en avril sur le catalogue français.

Cela ne vous a pas échappé : une partie de la population mondiale est désormais confinée chez elle à cause de la pandémie de coronavirus. En France, il est interdit, pendant au moins deux semaines, de sortir de chez soi sauf pour des besoins de première nécessité. Pour s’occuper en situation de confinement, certains se tournent vers les livres, d’autres les jeux vidéo, d’autres encore vers les plateformes de vidéo à la demande par abonnement (SVOD).

Netflix, qui compte 6,7 millions d’abonnés payants en France, est l’un des services de vidéo en streaming les plus populaires. Et chaque mois, la plateforme met en ligne de nouveaux contenus. Ce mois d’avril n’échappe pas à la règle. On retrouve notamment l’incontournable Casa de Papel, très populaire dans le monde entier, que Netflix a rachetée et diffuse désormais de manière exclusive. Il y aura également le lancement de The Circle, la première émission de télé réalité française de Netflix, une adaptation de la version anglophone.

Les contenus ci-dessous sont classés par catégories puis par date de sortie. Toutes nos sélections sont disponibles ici.

Si vous êtes perdus devant cette offre si vaste, nous avons également dressé une liste resserrée des meilleures séries sur Netflix France en ce moment en fonction des thèmes et des genres recherchés, qui pourrait vous être utile.

Voici les nouveautés les plus marquantes à venir sur Netflix France en avril.

Les nouvelles séries sur Netflix en avril

La Casa de Papel, partie 4 — 3 avril

Imaginez tourner en rond dans votre appartement… mais avec Bella Ciao en tête….

Terrace House : Tokyo 2019-2020 — 7 avril

Fauda, partie 3 — 16 avril

After Life, saison 2 — 24 avril

Ricky Gervais, toujours <3

The Last Kingdom, saison 4 — 26 avril

Les nouveaux films sur Netflix en avril

Studio Ghibli — 1er avril

Ponyo sur la Falaise — 1er avril

Le Château ambulant — 1er avril

Le Vent se lève — 1er avril

Pom Poko — 1er avril

La Colline aux coquelicots — 1er avril

Si tu tends l’oreille — 1er avril

Souvenir de Marnie — 1er avril

La Casa de Papel, le phénomène — 3 avril

Un documentaire sur « les coulisses de la série phénomène » car pourquoi ne pas profiter du succès d’une série pour le décliner en plein d’autres contenus à peu de frais ?

Tigertail — 10 avril

« À New York, Pin-Jui se pose des questions sur son amour de jeunesse et son départ de Taïwan, qu’il revisite des années plus tard avec sa fille Angela. » La bande-annonce n’est pas encore disponible.

La Terre et le Sang — 17 avril

« Après plusieurs années à la tête d’une scierie dans les Ardennes où il emploie d’anciens détenus et délinquants, Saïd a la mauvaise surprise de voir débarquer un cartel. » La bande-annonce n’est pas encore disponible.

The Willoughbys — 22 avril

Tyler Blake — 24 avril

« Tyler Rake (Chris Hemsworth) est un mercenaire intrépide chargé par un caïd incarcéré de sauver son fils enlevé, une mission ultra-périlleuse qui frôle l’impossible. » La bande-annonce n’est pas encore disponible.

Nouveau standup sur Netflix en avril

Fary, hexagone (partie 2)

Télé-réalité

The Circle — 9 avril

L’adaptation française de l’émission de téléréalité avec des protagonistes… confinés… devrait avoir un grand succès.

Les nouveautés pour enfants sur Netflix en avril

Starbeam — 3 avril

« Une jeune fille dotée de super-pouvoirs et son meilleur ami, un génie des technologies, protègent leur ville côtière avec leur copain goéland. » La bande-annonce n’est pas encore disponible.

Les mômes de l’apocalypse, volume 2 — 17 avril

Salut Ninja, saison 2 — 24 avril

