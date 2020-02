Netflix a communiqué les premiers détails sur la série développée par David Benioff et Dan Weiss, à qui l'on doit les huit saisons de Game of Thrones. L'actrice Sandra Oh sera productrice exécutive.

David Benioff et Dan Weiss vont passer du coq à l’âne. Après avoir enflammé les réseaux sociaux pendant plusieurs années avec Game of Thrones, le duo a accepté de s’associer à Netflix. Dans un communiqué publié le 21 février, la multinationale a livré les premiers détails sur leur premier show qui s’intitulera The Chair.

Les deux producteurs lâchent les dragons, les épées et le trône de fer pour s’intéresser à la présidence d’un département d’une prestigieuse université (encore du jeu de pouvoir ?). La série est décrite comme une comédie dramatique. On retrouvera Sandra Oh, qui sera productrice exécutive, au casting, actrice vue dans Grey’s Anatomy et qui a reçu un Golden Globe pour Killing Eve (renouvelée pour une quatrième saison alors que la troisième n’a pas encore été diffusée).

Une comédie dramatique chez Netflix pour le duo Benioff/Weiss

David Benioff et Dan Weiss ont signé un deal à plusieurs millions de dollars pour passer de HBO à Netflix (estimé à 200 millions). Il est peu dire qu’ils seront attendus au tournant en raison des critiques essuyées, à raison, par la huitième saison de Game of Thrones. A priori, ils ne prendront aucun risque inconsidéré pour ce premier programme à destination de Netflix et pourront s’appuyer sur la popularité de Sandra Oh pour attirer le public. Elle donnera la réplique à Jay Duplass, aperçu dans Transparent, et figure majeure de la scène du cinéma indépendant et du mouvement mumblecore.

Netflix n’a rien dit sur la date de tournage de The Chair, qui s’articulera autour de seulement six épisodes de 30 minutes chacun. Ils seront écrits et supervisés par Amanda Peet, la femme de David Benioff. Au regard des pointures engagées, tout porte à croire que Netflix en fera un contenu exclusif phare au moment de sa diffusion.

On rappelle que David Benioff et Dan Weiss ont abandonné un projet Star Wars d’envergure, officiellement pour se concentrer sur leur partenariat avec Netflix. Les deux inséparables prendront quand même le temps de pondre une adaptation d’un roman de Lovecraft tandis que la porte de Disney et Lucasfilm sera normalement ouverte quand leur agenda sera moins rempli.

