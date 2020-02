Il ne fallait pas douter de la vibe d'Elon Musk puisque sa dernière composition musicale se hisse dans le top 10 de la plateforme Soundclound.

Il y a quelques jours, Elon Musk a eu un élan de créativité en poussant la chansonnette sur SoundCloud, pour la deuxième fois de sa carrière d’artiste en devenir (après son hommage au gorille Harambe). Son nouveau tube, baptisé Don’t Doubt Ur Vibe, est un véritable carton sur la plateforme musicale. Comme il l’annonce lui-même dans un tweet publié le 5 février, le morceau se hisse désormais dans le top 10 des titres les plus écoutés sur SoundCloud (tous genres confondus).

Si on prend le top 50 de tous les pays, ‘Don’t Doubt Ur Vibe’ se trouve, à l’heure où nous écrivons ces lignes, au septième rang (il a gagné une place depuis le tweet d’Elon Musk). Et, en France, il est carrément en tête des tendances. Voilà qui pourrait pousser le milliardaire à tout plaquer pour conquérir Billboard.

Elon Musk peut tout arrêter et devenir un artiste

« La section “Top 50” est actualisée chaque jour, et affiche les 50 titres les plus écoutés la semaine précédente », précise SoundClound sur la manière dont sont dressés les classements. Il n’est donc pas étonnant de voir y figurer ‘Don’t Doubt Ur Vibe’, qui a compilé plus de 2,6 millions d’écoutes peu après sa sortie. Comme la plateforme admet volontiers qu’elle met en avant « les nouveaux titres qui font le buzz », il n’est pas certain qu’Elon Musk s’inscrive dans la durée.

Putting that on my LinkedIn for sure — Elon Musk (@elonmusk) February 5, 2020

Pour le moment, l’intéressé préfère encore en rire. Toujours sur Twitter, où il est très bavard, il a indiqué qu’il ne manquera pas de mettre cette ascension fulgurante sur sa page LinkedIn (qui n’existe pas). « On peut vous aider pour ça », a répondu le Community manager du réseau social professionnel. De son côté, une internaute a suggéré d’ajouter la mention ‘Artiste SoundCloud accompli’ à la page Wikipédia d’Elon Musk. Nous, on a hâte de le voir dans The Voice.

