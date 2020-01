Elon Musk vit tellement sa meilleure vie qu'il vient de diffuser son nouveau single, baptisé 'Don't Doubt Ur Vibe'. Vous l'avez lu en premier ici : il s'agit du futur tube de l'été (on plaisante).

Elon Musk va bien, merci pour lui. Et comme cela faisait un petit moment qu’il n’avait pas fait n’importe quoi sur Twitter (il faut dire qu’il n’a plus le droit), il s’est dit que sortir un nouveau single serait une bonne idée. Car, oui, quand il ne veut pas conquérir Mars, commercialiser un lance-flamme ou sortir des voitures électriques à la pointe, le milliardaire enfile son costume de star en devenir de la musique. Diffusé sur Soundcloud, son deuxième single — eh oui — s’intitule ‘Don’t Doubt Ur Vibe’. Vivement l’album (non).

Bien évidemment, rien ne va avec ce morceau de musique, sorte de techno-pop cheap probablement composé en autant de temps que la durée de ce véritable supplice pour les oreilles. Sur Twitter, Elon Musk assure qu’il a écrit les paroles et s’est occupé du chant. Un vrai auteur-interprète en somme.

Elon Musk sait aussi chanter

Comme on peut le voir sur son compte Twitter, Elon Musk a utilisé un studio digne des plus grands professionnels pour enregistrer son « tube » — comme quoi, c’est plutôt sympa d’être riche.

‘Don’t Doubt Ur Vibe’, dont le titre représente une sorte de revanche sur tous ceux qui doutent de lui (et de Tesla, qui va très, très bien à la bourse), est publié sous le label Emo-G (ou, phonétiquement, emoji). Oui, oui, rien ne va.

Et quand on regarde la pochette, on se rend compte qu’il s’agit d’un ridicule montage superposant le Cybertruck — son véhicule préféré qu’il ne sait pas conduire — et la planète Mars — qu’il rêve de conquérir. Celles et ceux qui suivent la moindre de ses facéties seront donc aux anges, sachant qu’il a encore changé son nom Twitter en E « D » M pour symboliser sa nouvelle carrière musicale (oui, ça fait Electro Dance Music).

On rappelle qu’Elon Musk a déjà poussé la chansonnette. Il y a 10 mois, il avait rendu un vibrant hommage au gorille Harambe. Abattu dans un zoo après qu’un enfant s’était accidentellement retrouvé dans son enclos, l’animal était devenu un triste mème durant l’été 2016. Ce premier morceau d’Elon Musk a compilé plus de 2,6 millions d’écoutes sur Soundcloud — un départ en fanfare.

