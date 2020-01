En février 2020, il y aura de nouvelles séries originales, des acquisitions et des diffusions simultanées. Voici le programme des séries, films et documentaires qui débarquent dans le catalogue français de Netflix, entre le 1er et le 29 février.

Netflix a désormais 6,7 millions d’abonnés en France, et 167 millions dans le monde. Pour les satisfaire, la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) met en ligne toujours plus de nouveaux contenus sur sa version française.

Par conséquent, nous avons décidé de vous proposer une sélection large, mais éditorialisée, des programmes à venir en France, que ce soient des séries de fiction, documentaires, programmes pour enfants, films ou spectacles de standup. Ce mois-ci est marqué par le retour de Narcos : Mexico, mais aussi l’arrivée des films du studio Ghibli.

Les productions mises en avant sont choisies en fonction de l’avis de la rédaction, basé sur la place qu’occupent les œuvres sélectionnées dans le paysage audiovisuel global actuel et leur qualité.

Les contenus sont classés par catégories puis par date de sortie. Toutes nos sélections sont disponibles ici.

Si vous êtes perdus face à tant de contenus, nous avons également dressé une liste resserrée des meilleures séries sur Netflix France en ce moment en fonction des thèmes et des genres recherchés, qui pourrait vous être utile.

Les séries à venir sur Netflix France

Vikings, saisons 1 à 5 — 1er février

Des Vikings, des bateaux, des Vikings sur des bateaux.

Locke & Key, saison 1 — 7 février

La nouvelle série fantastique originale de Netflix

Narcos Mexico, saison 2 — 13 février

« Félix doit affronter les États-Unis et les conséquences de ses actions contre la DEA sans négliger le mécontentement au sein de sa propre organisation. »

Better Call Saul, saison 5 — 24 février

Queen Sono — 28 février

La première série originale africaine de Netflix parlera d’une espionne surentrainée. On a hâte.

Les films à venir sur Netflix France

7 films du studio Ghibli — 1er février

Mon Voisin Totoro

Le Château dans le Ciel

Porco Rosso

Kiki la Petite Sorcière

Je peux entendre l’Océan

Souvenirs goute à goute

Les Contes de Terremer

Moonlight — 1er février

L’un des plus beaux films de 2017, qui a emporté l’Oscar du meilleur film.

Horse Girl — 7 février

Alison Brie. A-t-on besoin de dire autre chose ?

The Coldest Game — 8 février

On ne sait pas pourquoi la seule bande-annonce qui existe pour l’instant est en polonais, mais ça peut au moins vous donner une idée du film. Voici la description officielle : « Pendant la crise des missiles de Cuba, un génie des maths est réquisitionné pour une partie d’échecs opposant les États-Unis et l’URSS et un redoutable jeu d’espionnage. »

To All the Boys : P.S. I Still Love You — 12 février

La suite de la comédie romantique de Netflix qui avait eu beaucoup de succès à sa sortie en 2019.

Les documentaires à venir sur Netflix France

Qui a tué Malcolm X ?, saison 1 — 7 février

Une série documentaire en plusieurs épisodes sur un activiste qui cherche à éclaircir les conditions de la mort de Malcolm X, leader noir américain.

Le Chemin vers Roma — 11 février

Après avoir produit et diffusé Roma, Netflix va sortie un documentaires making-of des coulisses de réalisation du film d’Alfonso Cuarón. Habile.

Pour enfants et jeunesse

Pokémon : Mewtwo Contre Attaque EVOLUTION — 27 février

ATTRAPEZ-LES TOUS

