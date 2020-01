La première série dérivée de Game of Thrones, House of the Dragon, devrait arriver à la télévision en 2022. Le travail d'écriture pour adapter l'ouvrage Fire & Blood débute à peine.

Vous avez hâte de revoir l’univers de Game of Thrones à la télévision ? Il faudra s’armer de patience : si HBO a bien l’intention de s’attaquer à l’adaptation d’un autre pan de l’histoire imaginée par l’écrivain américain George R. R. Martin, celle-ci ne devrait pas arriver sur le petit écran avant… 2022. C’est ce qu’a glissé Casey Bloys, le directeur de la programmation de la chaîne HBO, à Deadline le 15 janvier.

Deux raisons à cela : d’abord, la série — qui s’intitulera House of the Dragon et portera sur des évènements se déroulant trois cents ans avant ceux de Game of Thones — en est à ses prémices. Le travail d’écriture débute à peine, sous l’égide de Ryan Condal, l’un des deux showrunners, avec Miguel Sapochni, et, bien sûr, de George R. R. Martin. Le tournage ne pourra débuter que si la pré-production arrive à son terme.

Ensuite, le matériau sur lequel repose House of the Dragon est particulier. Il ne s’agit pas d’un roman au sens classique du terme, mais d’une sorte de chronique des récits passés pendant le règne de la famille Targaryen. L’ouvrage, intitulé Fire & Blood, s’étale sur des dizaines d’années et voit défiler toute une galerie de personnages, mais aussi des lieux, des royaumes et des évènements très divers.

Priorité à House of the Dragon

« Il est évident que c’est une série d’ampleur et compliquée », a ainsi déclaré Casey Bloys. D’ailleurs, le projet occupe suffisamment la chaîne pour ne lancer aucune autre série TV dérivée de Game of Thrones. « Pour moi, pour le moment, je pense que la diffusion de House of the Dragon sera la priorité numéro un. […] Nous nous concentrons tous sur House of the Dragon », a-t-il ajouté.

Signe que cette nouvelle série concentre beaucoup des ressources de la chaîne, il faut se souvenir que l’autre spin-off qui avait été annoncé en juin 2018 a finalement été écarté à la fin du mois d’octobre 2019. En dehors de House of the Dragon, trois autres projets étaient en chantier. Tous sont actuellement suspendus. Il n’est pas précisé sur le premier spin-off qui a été annulé, The Long Night, est compté dedans.

Beaucoup d’inconnus demeurent autour de House of the Dragon. Si l’on sait à peu près à quelle date la série sera proposée au public ainsi que le nom des personnes chargées de l’écriture et de l’encadrement de cette future super-production télévisée, le casting n’est pas connu. Du côté de la réalisation, on sait néanmoins que Miguel Sapochnik s’occupera de quelques épisodes, dont le pilote.

