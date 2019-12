Canal+ diffusera finalement la Ligue 1 durant la période 2021-2024. La chaîne a racheté les droits à beIN Sports.

Nouveau rebondissement dans l’attribution des droits liés à la diffusion de football en France. Alors que Canal+ semblait avoir tout perdu il y a encore quelques mois, la chaîne est plus que jamais en train de se refaire la cerise après avoir déjà récupéré la Ligue des Champions (sans oublier la Premier League). Dans un entretien accordé au Figaro le 9 décembre, Maxime Saada, président du directoire, a annoncé la couleur : « La Ligue 1 revient comme promis sur Canal+. »

Plus concrètement, Canal+ continuera de diffuser de la Ligue 1 au moins jusqu’en 2024, après un accord signé avec beIN Sports pour le rachat de son lot obtenu en mai 2018 lors de l’attribution des droits à partir de la saison 2020/2021. beIN Sports va sous-licencier son actif pour un montant de 330 millions d’euros chaque saison.

330 millions d’euros pour deux matches par semaine

Canal+ va garder la Ligue 1 mais perdre un match. Alors qu’il en diffuse actuellement trois chaque semaine pour la saison en cours (vendredi soir, samedi après-midi et dimanche soir), le groupe n’en proposera plus que deux à ses abonnés : le samedi à 21h et le dimanche à 17h (ce qui permettra de sauver l’émission historique Canal Football Club). Cela veut donc dire qu’il va abandonner 10 des 38 meilleures affiches — y compris le Classique (PSG-Marseille), l’Olympico (OM-OL) et le derby entre Saint-Étienne et Lyon. Pour voir ces chocs de notre championnat, il faudra se tourner vers le nouvel entrant Mediapro, qui diffusera les autres matches (moyennant un abonnement annoncé à 25 euros par mois).

beIN Sports, de son côté, conserve les autres championnats européens (Liga, Serie A, Bundesliga) ainsi que la NBA. À noter que le rapprochement avec Canal+ contient une autre ligne à retenir : à partir du 1er juin 2020, le groupe Canal deviendra le distributeur exclusif du média sportif (opérateur et plateforme). Le signe qu’il faut s’armer face à la menace Mediapro.

En clair, les prochaines années seront troublantes pour le foot :

Ligue 1 Ligue des Champions Saison 2019/2020 beIN Sports, Canal + RMC Sport Saison 2020/2021 Canal+ (2 matches), Mediapro (8 matches) Saison 2021/2022 beIN Sports, Canal+, TF1 Saison 2022/2023 Saison 2023/2024

À partir de 2020/2021, la grille des programmes Ligue 1 ressemblera à cela :

Vendredi 21h : Mediapro ;

Samedi 17h : Mediapro ;

Samedi 21h : Canal+ ;

Dimanche 13h : Mediapro ;

Dimanche 15h : Mediapro ;

Dimanche 17h : Canal+ ;

Dimanche 21h : Mediapro.

