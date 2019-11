La Ligue des Champions, compétition de foot la plus prestigieuse, devrait repasser sous pavillons beIN Sports et Canal+. Au grand dam de RMC Sport...

Aujourd’hui, regarder du foot de qualité est devenu un calvaire, sinon un gouffre financier. La multiplication des championnats et des compétitions fragmente l’offre plus que de raison, forçant les aficionados à s’abonner à différentes chaînes et services de streaming en direct pour ne rien louper de leur sport préféré. À ce sujet, plusieurs fans ont encore en travers de la gorge la rafle de RMC Sport, qui s’est coup sur coup accaparé la Premier League, (revenue à Canal+ depuis cette saison) l’Europa League et la Ligue des Champions.

Mais les choses devraient une nouvelle fois changer à partir de la saison 2021/2022. Selon les informations de L’Équipe publiées le 29 novembre, la prestigieuse compétition européenne devrait revenir à beIN Sports et Canal+, qui la diffusaient avant que RMC Sport ne s’invite à la fête. La chaîne TF1 pourrait même proposer la finale en clair.

375 millions d’euros par an pour la diffusion de la C1

Quand beIN Sports et Canal+ avaient encore la Ligue des Champions, le deal était simple : il suffisait de s’abonner aux deux chaînes pour accéder à la crème de la crème, tout en profitant des autres championnats diffusés (la Ligue 1, notamment). Aujourd’hui, pour regarder la C1, il faut payer 19 euros par mois (9 euros si on est client SFR), une somme qui ne permet pas de regarder la Ligue 1, la Liga, la Bundesliga ou encore la Serie A.

🚨📺⚽️ Les 2 affiches pour Canal+ , les autres matches pour beIN Sports #DroitsTV #Liguedeschampions — Sacha Nokovitch (@SachaNoko) November 29, 2019

Si l’appel d’offre est validée par l’UEFA, les férus du ballon rond économiseront jusqu’à 240 euros par an. Une excellente nouvelle, doublée d’un échec pour RMC Sport, qui perd son produit d’appel pour attirer des utilisatrices et utilisateurs (quel fan de foot se priverait de la compétition européenne la plus prestigieuse ?). C’est aussi une défaite pour Mediapro, futur visage du segment qui a récupéré une bonne partie des lots liés à la Ligue 1 (de 2020 à 2024). beIN Sports, Canal+ et TF1 devront payer une facture totale de 375 millions par an pour la C1 — un montant record.

Ligue des Champions Ligue 1 Saison 2019/2020 RMC Sport beIN Sports, Canal + Saison 2020/2021 Mediapro, beIN Sports Saison 2021/2022 beIN Sports, Canal+, TF1 Saison 2022/2023 Saison 2023/2024