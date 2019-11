Google offrira deux jeux aux abonnés Stadia au mois de décembre : Tomb Raider, qui date de 2013, et Farming Simulator 19, un jeu de niche.

Les abonnés Stadia risquent de bondir de joie à la découverte de l’annonce faite par Google le 26 novembre. Ainsi, on connaît les deux jeux qui seront offerts aux utilisateurs au mois de décembre (dès le 1er, à 18h, heure française) : Tomb Raider (en Definitive Edition) et Farming Simulator 19 (en Platinum Edition). Ils rejoignent Destiny 2 : The Collection et Samourai Shodown, gratuits depuis le lancement du service.

Vous comprendrez que l’expression bondir de joie était ironique, tant cette sélection ne fait pas rêver. Non pas que Tomb Raider soit un mauvais jeu — c’est même tout le contraire — mais ce reboot des aventures de la célèbre aventurière date de… 2013. Quant à Farming Simulator 19, c’est assez paradoxal : le jeu est populaire mais s’adresse à une niche fan de simulation, qui préfère avoir de nombreux accessoires pour reproduire l’habitacle d’un engin agricole. De plus, la sortie de la version 2020 est imminente.

Stadia en est à quatre jeux gratuits

Pour le moment, ce quatuor de jeux proposés concerne l’ensemble des utilisateurs de Stadia puisqu’ils ont tous souscrit à la formule Pro (par l’intermédiaire d’un des deux packs de lancement). L’option Basic, gratuite mais limitée techniquement, n’offrira aucun jeu quand elle sera disponible pour tout le monde (en 2020).

Vous avez acheté Tomb Raider et/ou Farming Simulator 19 ? Il est encore temps de se faire rembourser. Comme le stipulent les conditions de vente : « Vous pouvez demander un remboursement dans les 14 jours suivant votre achat si la durée de jeu totale est inférieure à deux heures sur l’ensemble des comptes. »

On rappelle que vous perdez l’accès aux jeux gratuits quand vous n’êtes plus un abonné Pro.