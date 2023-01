À minuit le 18 janvier (soit 9 heures le lendemain en France), Stadia fermera ses portes. 3 ans après son lancement, le service de cloud gaming de Google s’apprête à rejoindre le cimetière des plus grands gâchis de la tech.

Les heures de Stadia sont comptées. À 9 heures le 19 janvier (pour la France), le service de jeu dans le cloud arrêtera d’émettre. La faute au désengagement de Google qui, après s’être lancé dans l’univers du jeu vidéo avec plein d’ambition en 2019, s’est rapidement rendu compte qu’il n’avait pas envie de s’en occuper. Pendant 3 ans, Google n’a cessé de répéter à chaque rumeur que, non, Stadia n’allait pas être abandonné.

L’absence totale de nouveautés et le marketing bancal de Stadia n’avaient pourtant dupé personne, jusqu’à ce que Google confirme la mort du service le 29 septembre. Depuis, Google rembourse tous les euros dépensés par les joueurs qui ont cru en lui, creusant un peu plus la dette de Stadia. Comment ne pas y voir un immense gâchis ?

Stadia sera regretté

Stadia n’était pas un mauvais service. Au contraire, il s’agissait sans doute de l’implémentation du cloud gaming la plus convaincante sur le marché. Shadow, Nvidia et Xbox ont aussi des offres, mais celle de Google était la plus proche de ce que l’on pouvait espérer du futur du jeu vidéo. Pourquoi ? Pour sa simplicité.

Pour jouer à un jeu avec Stadia, il suffisait de se rendre sur un site. Il n’y avait aucune préparation. // Source : Louise Audry pour Numerama

Disponible sur la quasi-totalité des appareils du marché (même si Google n’a pas assez pris au sérieux les téléviseurs connectés), Stadia permettait de jouer à des jeux sans console. Il suffisait de se rendre sur un site, de choisir un jeu et de le lancer. Le temps de chargement était assez court, tandis que la fluidité du jeu était souvent largement supérieure à ce que propose la concurrence. Techniquement, Stadia était un service impressionnant. C’est au niveau du reste que Google n’a pas été à la hauteur.

Google a manqué de sérieux. Après avoir promis que Stadia serait une plateforme avec des jeux exclusifs, le géant du web a rapidement changé d’avis. Sans laisser aucune chance à Stadia de se faire connaître auprès du grand public.

Le modèle économique était aussi mauvais. Initialement, Stadia se contentait de vendre des jeux. Assez rapidement, Google l’a fait évoluer vers un modèle de catalogue. Un abonnement permettait d’accéder à une centaine de jeux en illimité… mais Google n’a jamais pris le temps de communiquer dessus. Au moment de la mort de Stadia, combien de personnes connaissent cette subtilité ? On peut aussi déplorer l’indisponibilité de certaines fonctions promises au lancement, comme l’aide au jeu avec Google Assistant.

#Stadia meurt dans 3 jours et je ne peux m’empêcher de penser au gâchis que représente cette fermeture. Je n’ai que 4-5 jeux payants, le reste était inclus dans l’abonnement que Google n’a jamais su mettre en avant. pic.twitter.com/4NCqwtYk7G — Nicolas Lellouche (@LelloucheNico) January 16, 2023

Numerama va jouer à Stadia jusqu’à sa mort

Au sein de Numerama, Stadia sera regretté. Pratique, particulièrement en vacances pour jouer sur son smartphone ou sa tablette, le service restera un bon souvenir. Si Google n’en voulait pas, Google aurait sûrement mieux fait de le revendre.

Nous avons donc décidé de lui rendre hommage.

Quand ? Jeudi matin à 8 heures, Numerama vous donne rendez-vous

Où ? Sur notre chaîne Twitch pour un ultime live, jusqu’à l’écran noir !

Au programme, du FIFA et du Golf with your friends, ainsi que des anecdotes sur 3 ans de cloud gaming.

