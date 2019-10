Julien Lausson - il y a 3 minutes Pop culture

À quelques semaines du lancement de Disney+, une nouvelle bande-annonce de The Mandalorian, la nouvelle série de Lucasfilm sur Star Wars, est sortie.

C’est le 12 novembre que Disney+ ouvrira ses portes, d’abord aux États-Unis, au Canada, en Nouvelle-Zélande et aux Pays-Bas. À deux semaines de l’évènement, Lucasfilm a décidé de publier une dernière bande-annonce sur The Mandalorian, la toute première série TV sur Star Wars tournée en prises de vue réelles. La série sera une exclusivité de Disney+ et comptera dix épisodes pour la première saison.

En France, il faudra patienter entre le premier et le deuxième trimestre 2020 pour l’arrivée de Disney+. En effet, le géant du divertissement a fait le choix d’une sortie progressive de sa plateforme de vidéo à la demande par abonnement. (SVOD) Un choix qui a toutefois le désavantage de mettre à l’épreuve la patience des fans étrangers. Une poignée d’entre pourrait bien se procurer The Mandalorian autrement.

Une suite déjà dans les tuyaux

Quoiqu’il en soit, l’histoire du mandalorien se place entre la toute première trilogie des films et celle débutée en 2015, qui la suit chronologiquement. Le récit se déroulera donc les Épisodes VI et VII, quand l’Empire s’effondre et laisse progressivement sa place à un nouvel ordre militaire, et se focalisera sur les aventures d’un mercenaire solitaire dans une zone de la galaxie où l’autorité galactique n’est qu’une vue de l’esprit.

La série réunit au casting l’acteur chilien Pedro Pascal, qui incarne ce fameux mandalorien, mais aussi Gina Carano, Carl Weathers, Werner Herzog et Nick Nolte. La mise en boîte de la série a été supervisée par Jon Favreau, cinéaste américain à qui l’on doit les deux premiers Iron Man, Le Livre de la jungle et Le Roi lion. Une suite est déjà dans les tuyaux, car il ne fait guère de route que The Mandalorian sera très regardée.