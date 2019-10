Le Mythic Goldfish est une arme très puissante et extrêmement rare, qui est apparue avec le chapitre 2 de Fortnite, et qui pousse beaucoup de joueurs et joueuses à pêcher frénétiquement.

Pourquoi les joueuses et joueurs de Fortnite passent-ils tant de temps à pêcher ? La réponse a deux gros yeux globuleux et un corps doré : il s’agit du Mythic Goldfish, ou « poisson doré mythique », une arme secrète quasiment impossible à trouver et qui contient de grands pouvoirs.

Le deuxième chapitre du jeu de survie et de construction a apporté de nombreux changements au niveau de l’interface et du gameplay de Fortnite. Il est désormais possible, entre autres, de nager et de pêcher des objets à l’aide d’une canne à pêche réutilisable à l’infini. Lorsqu’on lance sa ligne, il arrive que l’on ramasse différents objets : des matériaux de construction, des armes classiques, mais aussi… le fameux mystérieux poisson doré.

Comment obtenir le Mythic Goldfish dans Fortnite ?

Le Mythic Goldfish porte bien son nom : depuis l’arrivée de ce deuxième volet de Fortnite, les joueurs et joueuses qui l’ont obtenu se comptent sur les doigts d’une main. Le 21 octobre, un joueur du nom de Scopzie a mis en ligne une vidéo dans laquelle on le voit utiliser le fameux objet.

Le poisson doré a plusieurs caractéristiques qui rendent l’arme très puissante :

il réaliserait 90 points de dégâts (mais d’autres ont observé qu’il en ferait peut-être même 200),

il se lance très, très loin,

il est réutilisable à l’infini.

Pour l’utiliser, il suffit de le lancer sur un adversaire, comme une grenade. Le poisson n’explose pas : il émet un son clinquant lourd lorsqu’il touche le sol ou un joueur. Il faut ensuite le récupérer pour le lancer à nouveau — ce qui est probablement la partie la plus risquée, car il est possible que votre adversaire le ramasse et l’utilise à son tour.

Sur Reddit, un autre joueur (u/BlackBenbow) a mis en ligne une vidéo dans laquelle on le voit se faire éliminer par un seul coup de « poisson doré ». Il se trouve qu’il n’était pas très attentif et que sa barre de vie affichait 59 points sur 100. Un seul envoi de Goldfish a donc suffi pour l’achever sans souci.

Epic Games n’a pas beaucoup communiqué au sujet du Mythic Goldfish, mais il semblerait que l’objet n’ait été mis en jeu que depuis quelques jours, car aucun joueur n’avait publié de clip avec le fameux « poisson » avant le 21 octobre. Il y aurait une chance sur un million de l’obtenir. Pour tenter de l’obtenir, il n’y a qu’une seule solution : pêcher, beaucoup, tout le temps. Et espérer que l’objet légendaire apparaisse. Cela permettra de débloquer trois accomplissements, et donc gagner de l’XP :

Attraper un Mythic Goldfish

Être éliminé par un Mythic Goldfish

Éliminer quelqu’un avec un Mythic Goldfish

Crédit photo de la une : Epic Games