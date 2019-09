CD Projekt Red a confirmé que Cyberpunk 2077 sera presque intégralement en vue à la première personne. Y compris durant les cinématiques.

Contrairement à The Witcher 3 : Wild Hunt, Cyberpunk 2077 permettra aux joueurs de créer et personnaliser son personnage (choix du background, du look…). Cette liberté s’accompagne cependant d’une limite imposée par le passage en vue à la première personne : on ne verra pas beaucoup notre héros. Et si certains pointaient déjà du doigt cette décision de CD Projekt Red, le studio polonais compte pousser l’immersion un peu plus loin : même les cinématiques seraient en vue subjective.

L’officialisation est signée Marcin Momot, community manager en chef qui a pris la parole sur Twitter le 2 septembre 2019. Il justifie : « Atteindre l’immersion totale dans un jeu à la première personne est très important et, la décision prise par l’équipe d’être à 100 % en vue à la première personne est bénéfique pour le gameplay et la narration. »

On pourra voir son personnage dans l’inventaire

La vue à la première personne de Cyberpunk 2077 est loin de faire l’unanimité. En août 2018, dans une interview réalisée par DualShockers, Patrick Mills, designer des quêtes, confiait : « Nous sommes fermes sur cette décision. Cependant, nous avons conscience que beaucoup de gens n’aiment pas la vue à la première personne, et qu’il y a même une frange de joueurs qui ne peut pas jouer en vue à la première personne pour diverses raisons. » Le fait est que CD Projekt Red a habitué les joueurs à la vue à la troisième personne avec la franchise The Witcher, qui met constamment en avant Geralt — son charismatique héros.

Pour Cyberpunk 2077, les développeurs privilégient l’immersion mais, pendant longtemps, l’idée était quand même d’afficher le personnage principal pendant les cinématiques. Les choses ont évolué depuis (la bande-annonce datant de l’E3 2018 montre bel et bien le héros, tout comme celle diffusée un an plus tard au-cours du même événement). « Ceci étant, les joueurs pourront toujours voir leur personnage dans l’écran d’inventaire, durant les séquences de conduite, dans les miroirs et, de manière très occasionnelle, dans certaines cinématiques », conclut Marcin Momot. Bref, ne passez pas des heures dans l’outil de création la première fois que vous lancerez le jeu.

