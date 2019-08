Une séquence de Star Wars : L'Ascension de Skywalker fait déjà beaucoup parler les fans. Rey, héroïne de la trilogie, va-t-elle passer de Jedi à Sith ?

ATTENTION ! Cet article contient des spoilers sur les films de la saga Star Wars.

Disney a profité de la D23 pour diffuser de nouvelles images de Star Wars : L’Ascension de Skywalker. Il ne s’agit pas d’une bande-annonce à proprement parler : la vidéo démarre par des scènes des précédents films. Plus important, elle se termine par une séquence où l’on voit Rey encapuchonnée et portant un double sabre laser de couleur rouge. Un vrai choc.

L’arme, l’expression de son visage, l’accoutrement… Tout porte à croire que Rey, jusqu’alors présentée comme l’héroïne de la troisième trilogie des Skywalker, a basculé du côté obscur de la Force. Mais cela paraît beaucoup trop évident pour que l’hypothèse, que l’on avait déjà évoquée pour Les Derniers Jedi, devienne réalité. Même si elle est accréditée par le nom du film, qui érigerait Kylo Ren, le méchant, au rang de héros (il est un Skywalker, après tout). Pourquoi J.J. Abrams révélerait-il un tel twist dès maintenant alors qu’il serait beaucoup plus retentissant s’il restait secret jusqu’à la sortie du film ?

Attention aux fausses révélations

Avec ses films, Disney prend souvent soin de disséminer de faux indices dans les bandes-annonces et/ou d’opter pour un montage truqué. On comprend la mécanique : l’idée est de faire parler sur les internets, avec des fans qui s’échangent les meilleures théories pour expliquer telle ou telle séquence (en démêlant le vrai du faux). Réalisateur de Star Wars : L’Ascension de Skywalker, J.J. Abrams nous avait déjà fait le coup avec Star Wars : Le Réveil de la Force. Dans une bande-annonce, un plan où l’on voit Finn avec un sabre laser faisait croire que le personnage était un Jedi. La fausse piste en a trompé plus d’un. Dans le même ordre d’idée, un trailer de Star Wars : Les Derniers Jedi laissait à penser que Rey allait basculer du côté obscur au moment où Kylo Ren lui tend la main (en regardant avec attention le passage, on pouvait voir que les décors et l’éclairage suggéraient que les deux personnages se trouvaient à deux endroits différents, et que leur geste n’était pas lié).

Générer de la conversation en ligne

La seule raison qui pourrait pousser Rey du côté obscur de la Force tient dans le retour (in)attendu de l’Empereur Palpatine, capable de manipuler les esprits les plus puissants (meilleur exemple : il a berné tout le Conseil Jedi, y compris Yoda). Peut-être que le grand méchant de la saga Skywalker, présent depuis le tout premier épisode chronologique, a trouvé des leviers pour corrompre Rey et la détourner du chemin du Bien. Le passé très trouble de l’héroïne ne permet pas d’entrevoir la justification d’un tel revirement scénaristique. Mais tout est possible dans un univers où les personnages sont souvent sur le fil, comme tiraillés entre les deux faces d’une même pièce. D’autant que les événements de Star Wars : Les Derniers Jedi ne laissent planer aucun indice sur la manière dont J.J. Abrams conclura la trilogie qu’il a amorcée (et reprise en catastrophe).

On peut raisonnablement penser que cette scène coup de poing avec Rey est bien partie pour n’être qu’une vision/un rêve — comme il y en a eu tant d’autres dans les précédents films. La vision/le rêve d’un embranchement où Rey, présentée comme une Jedi très, très douée, deviendrait une Sith pour être encore plus puissante. En tout cas, les codes sont là pour attirer le regard des nerds (dont une bonne partie de la rédaction de Numerama), à commencer par le double sabre laser mécanique qui rappelle celui de Darth Maul. C’est, au passage, une aubaine pour la commercialisation de produits dérivés, notamment des jouets…

Le retour de l’Empereur est la seule question qui compte

Mais cette image de Rey version Sith ne serait-elle pas qu’un moyen de détourner l’attention de la vraie interrogation que pose le film, en l’occurence le retour de Palpatine aux affaires ? Le maître des Sith, supposé mort dans Le Retour du Jedi, devrait avoir un grand rôle dans le neuvième long métrage.

Comment est-il parvenu à rester en vie ? Peut-être grâce à des clones, une idée vue dans la série de comics Dark Empire dont semble s’être inspiré J.J. Abrams (dans la vidéo, on voit une flotte de vaisseaux ennemis dispersés dans des endroits inconnus de la galaxie). Rey pourrait tout aussi bien faire croire à l’Empereur qu’elle est prête à devenir Sith pour mieux s’en approcher et lui porter un coup fatal. Après tout, la dernière affiche publiée par Disney montre un combat entre Rey et Kylo Ren, respectivement armés d’un sabre bleu et d’une épée rouge.

Face à toute cette part d’inconnues, une chose semble sûre et certaine : voir Rey en Sith ne va pas manquer « d’embraser le web » dans les jours qui viennent. Chacun ira de sa propre pierre pour expliquer la scène jusqu’à ce que le mystère soit percé — au plus tard à la sortie prévue pour le 18 décembre 2019.