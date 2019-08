Tom Holland a rassuré les fans du MCU : il continuera d'incarner Spider-Man pour le compte de Sony Pictures.

Il y a quelques jours, une bombe est tombée sur le Marvel Cinematic Universe. Disney et Sony Pictures ne se sont pas entendus sur un nouveau partenariat permettant de partager Spider-Man (dont les droits appartiennent à Sony). Mais les fans des derniers films du super-héros peuvent se rassurer : Tom Holland continuera d’incarner le personnage dans le futur.

Tom Holland a confirmé la bonne nouvelle dans les colonnes d’Entertainment Weekly le 24 août 2019. Il précise : « Nous avons fait cinq grands films. Cela a été cinq années incroyables. Les meilleures de ma vie. Qui sait pour l’avenir ? Mais je sais que je vais continuer à incarner Spider-Man et faire durer le plaisir. Cela va être amusant, qu’importe la manière. »

Pas de troisième reboot pour Spider-Man

Cela veut dire qu’il ne devrait pas y avoir de troisième reboot pour Spider-Man. Le doute était permis : Sony n’avait pas hésité à partir sur un nouveau projet — The Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield — après la trilogie de Sam Raimi avec Tobey Maguire (il devait y avoir un quatrième film). Puis, pour intégrer le MCU, le studio a opté pour un nouveau Spider-Man — plus jeune.

« Spider-Man sera différent, mais il sera aussi incroyable qu’avant, et nous allons trouver de nouvelles manières de le rendre encore plus cool », promet Tom Holland, bien décidé à ne pas raccrocher le costume malgré la déception des fans. L’acteur sera apparu dans cinq films du MCU : Captain America : Civil War, Spider-Man Homecoming, Avengers : Infinity War, Avengers : Endgame et Spider-Man : Far From Home.

De son côté, Kevin Feige, grand manitou des films Marvel, a joué la carte du fair-play. « Je ne ressens que de la joie et de la gratitude pour Spider-Man. On a pu faire cinq films (…). C’était un rêve que je croyais impossible. Il n’était pas prévu que cela dure éternellement. On savait qu’on aurait un temps limité pour faire tout ça, et nous avons raconté les histoires que nous voulions. »

Il reste à voir ce qu’il adviendra de la santé financière de Spider-Man maintenant qu’il a repris son indépendance. Porté par Avengers : Endgame, Spider-Man : Far from Home est le seul film de la licence à avoir dépassé le milliard de dollars au box office mondial. Mais on se souviendra que les Spider-Man de Sam Raimi ont rapporté, en moyenne, 830 millions de dollars à une époque où le genre était tout juste naissant. Pour leur part, les deux The Amazing Spider-Man ont dépassé les 700 millions. Preuve qu’il y a une vie sans le MCU.

Récapitulatif des films Spider-Man au box-office :

Acteur Recettes USA Recettes Monde Spider-Man Tobey Maguire 403 millions 821 millions Spider-Man 2 373 millions 783 millions Spider-Man 3 336 millions 890 millions The Amazing Spider-Man Andrey Garfield 262 millions 757 millions The Amazing Spider-Man 2 202 millions 708 millions Spider-Man : Homecoming Tom Holland 334 millions 880 millions Spider-Man : Far From Home 379 millions 1,1 milliard

