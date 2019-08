Marvel Studios va créer développer trois nouvelles séries sur deux super-héroïnes et un super-héros : elles seront en exclusivités sur Disney+, la plateforme de SVOD.

Disney a annoncé de nombreuses nouveautés lors de sa convention bi-annuelle D23 du vendredi 23 août 2019, dont trois nouvelles séries en live-action qui émaneront de sa division Marvel Studios. Il s’agira de deux productions sur des super-héroïnes et une sur un super-héros, qui seront diffusées en exclusivité sur sa plateforme de vidéo à la demande par abonnement Disney+.

Disney+ sortira le 12 novembre 2019 dans plusieurs pays (États-Unis, Canada, Pays-Bas) pour 6,99 dollars par mois. On ne connaît pas encore de date d’arrivée en France.

Ces trois nouvelles séries s’ajoutent à la liste de productions Marvel déjà prévues pour Disney+, comme The Falcon and the Winter Soldier (2020), WandaVision (été 2021), Loki (2021) et Hawkeye (fin 2021).

She-Hulk

Comme son nom l’indique en anglais (il s’agit de Miss Hulk en VF), She-Hulk est la version féminine du grand super-héros vert — elle a obtenu les gènes transformés de Hulk, sous cousin, qui lui a fait une transfusion sanguine. Elle a été créée en 1980 par Stan Lee.

Ms Marvel

Miss Marvel sera la première héroïne musulmane d’une série en live action de Disney, a souligné le Hollywood Reporter qui avait sorti l’information quelques heures avant la D23. Ms Marvel est devenue Kamala Khan, une jeune étudiante musulmane, en 2013. Auparavant il s’agissait du nom de Carol Danvers, qui est ensuite devenue Captain Marvel.

Le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, voulait d’abord en faire un film : Miss Marvel aura en fait sa série.

Moon Knight

Il est le moins connu des trois. Moon Knight est un personnage créé dans les années 1970 qui n’a, à l’origine, pas de super pouvoir — il a toutefois été ramené à la vie par une tribu égyptienne, et est depuis mû par une envie de vengeance. Il est très riche, et doué pour les arts martiaux et le combat à arme blanche.