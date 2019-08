L'éditeur de jeux vidéo qui a récemment réédité la franchise Doom avait été vivement critiqué pour avoir forcé la création d'un compte et la connexion à internet pour jouer aux jeux. Il est revenu en arrière.

Il est désormais possible de jouer aux versions rééditées de Doom et Doom II sans avoir besoin de se créer un compte Bethesda, a confirmé le studio de jeux vidéo le 15 août 2019 dans un tweet. Contrairement à ce que l’on peut penser, ce n’était pas une évidence.

We’ve deployed a patch for the re-releases of DOOM and DOOM II, which now adds an option to skip the Bethesda net login requirement and removes the disconnect notification during gameplay. pic.twitter.com/KtlbRvmRyJ

— Bethesda (@bethesda) August 15, 2019