La plateforme de streaming vidéo a été vivement critiquée pour avoir détourné l'ancienne chaîne de Ninja, le vidéaste qui a récemment quitté la plateforme pour celle de Microsoft.

Les internautes qui se sont rendus sur l’ancienne chaîne de Ninja sur Twitch dimanche 11 août ont eu une bien mauvaise surprise. Non seulement la page, qui compte 14,5 millions d’abonnés, faisait la promotion d’autres chaînes de vidéastes sur la plateforme de streaming, mais la toute première diffusait ouvertement de la pornographie.

Le youtubeur Keem a été l’un des premiers à partager une capture d’écran où l’on voit clairement qu’il s’agit d’une scène à caractère pornographique — nous l’avons floutée ci-dessous.

Ninja a quitté Twitch le 2 août dernier. Le streamer de Fortnite le plus célèbre a été débauché par la concurrence, sur la plateforme Mixer de Microsoft. En cinq jours, un million d’abonnés l’avaient déjà suivi. Aujourd’hui, il compte 1,5 million d’abonnés.

Cette décision — probablement motivée par un gros chèque — signifie qu’il a cessé d’alimenter son ancienne chaîne Twitch, sur laquelle il diffusait ses parties en direct depuis 8 ans. Lorsque des vidéastes choisissent d’abandonner Twitch, l’URL de leur chaîne renvoie d’habitude vers une page de profil classique, sans vidéo en direct. Or, Ninja a remarqué que la sienne, l’une des plus suivies de la plateforme, avait subi un traitement différent : elle était utilisée pour faire la promotion d’autres chaînes.

« Ils ne font ça pour personne d’autre », s’est énervé Tyler « Ninja » Blevins dans une vidéo mise en ligne sur son compte Twitter officiel le 11 août au soir. « Même quand il s’agit d’autres streamers qui ont signé chez d’autres plateformes concurrentes, leur chaîne n’a pas été touchée. C’est juste le cas pour la mienne. » En effet depuis plusieurs jours, Twitch affichait des messages à visée humoristique comme « le joueur que vous recherchez est dans un autre château », en référence à la phrase culte de Mario. « Mais allez jeter un œil à ces autres chaînes populaires. »

