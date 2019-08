L'abonnement le plus prisé de Netflix est à 12,99 dollars aux États-Unis. Pour être concurrentiel, Disney annonce un pack Disney+, Hulu, ESPN+ pour le même prix.

Avec la multiplication des services SVOD, des solutions sont nécessaires pour rester accessible aux consommateurs et éviter un retour en force de téléchargements illégaux. Le nouveau format en vogue pourrait bien être celui des bundles. Disney vient d’annoncer, le 6 août 2019, un « pack » comprenant Disney+, ESPN+ et Hulu.

Cette offre sera disponible dès le lancement du service de vidéo à la demande de Disney, le 12 novembre prochain. Et le prix de 12,99 dollars pourrait bousculer la concurrence. Or, c’est très exactement le coût d’un abonnement Netflix standard avec la HD depuis son augmentation tarifaire.

Catalogue accrocheur + bundle = recette du succès

Le catalogue de Disney+, qui sera à 6,99 dollars par mois, est déjà alléchant à lui tout seul. En plus de toutes les œuvres historiques Walt Disney (Mary Poppins, Blanche Neige, La Petite Sirène…) et de Pixar (Toy Story…), les films et séries de grandes franchises très populaires seront de la partie, de Star Wars à Marvel.

Les spectateurs auront aussi aux documentaires de National Geographic. Disney ne compte pas se reposer sur ce qui existe déjà, plusieurs nouveaux projets sont en route en guise de produits d’appel, comme la série The Mandalorian, dans l’univers Star Wars. Côté films, la plate-forme plancherait par exemple sur Sister Act 3 ou un nouveau live-action de Peter Pan.

Hulu, de son côté, a également réussi à se faire une bonne place dans le paysage avec ses productions originales. Dans son catalogue, pour 5,99 euros, on compte The Handmaid’s Tale, Marvel’s Runaways, Castle Rock, la dernière saison de Veronica Mars, sans compter sa récente acquisition du space opera The Orville.

Reste à savoir si le bundle permettra d’accéder à l’intégralité de Hulu, puisque ce service propose aussi l’accès à des programmes HBO… lequel fera prochainement partie de son propre SVOD, HBO Max, qui veut se distinguer par la qualité des programmes (Game of Thrones, Friends…) mais pourrait tout de même coûter de 16 à 17 dollars mensuels.

Les deux services Disney+ et Hulu additionnés, en plus de la chaîne sportive ESPN+ à 4,99 dollars, coûteraient presque 18 dollars acquis individuellement. Un pack à 12,99 pourra donc apparaître comme avantageux aux yeux des consommateurs, en plus d’être complet : divertissements, contenus familiaux, documentaires, sport. À noter que ce bundle semble réservé aux États-Unis. Disney+ n’a pas non plus de date de lancement à l’international.