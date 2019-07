NBCUniversal arrivera en avril 2020, soit après d'autres gros concurrents comme Disney+ et Apple TV+. Mais elle n'aura pas The Office avant janvier 2021.

Une seule série peut-elle faire tenir un catalogue tout entier ? NBCUniversal espère en tout cas attirer de nombreux abonnés à sa future plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) avec The Office, la série phare de son futur catalogue. Mais un problème de calendrier pousse à se demander si la stratégie du groupe sera payante.

Le conglomérat américain vient d’annoncer que son service de SVOD n’arrivera qu’en avril 2020, a rapporté Variety le 25 juillet 2019. C’est le CEO Steve Burke qui a confirmé cette information lors de la présentation des résultats du deuxième trimestre 2019 du groupe, au cours d’un appel avec les analystes de Wall Street.

Cela signifie que la plateforme de NBCUniversal, qui n’a pas encore de nom officiel, arrivera bien après certains concurrents de Netflix qui ont prévu leur sortie d’ici la fin de cette année : Disney+ (novembre 2019) et Apple TV+ (« automne » 2019) en tête. HBO Max, le service issu du groupe Warner et qui aura de nombreuses séries de qualité, est quant à lui prévu pour « 2020 », sans plus de précision pour l’instant sur le mois de sortie.

Cela veut aussi dire que NBCUniversal compte se lancer aux États-Unis sans son produit d’appel phare, la série The Office, qui restera sur Netflix jusqu’au 31 décembre 2020.

We're sad that NBC has decided to take The Office back for its own streaming platform — but members can binge watch the show to their hearts' content ad-free on Netflix until January 2021

— Netflix US (@netflix) June 25, 2019