Les finales de la Coupe du monde de Fortnite ont lieu ce week-end. Voici tout ce qu'il faut savoir pour suivre l’événement sans problème.

Après des mois de phases qualificatives et quelques légers problèmes, la première Coupe du monde de Fortnite approche de son terme. Entre le vendredi 26 juillet et le dimanche 28 juillet, les finales prendront place à New York et les vainqueurs des différents tournois (créatif, solo et duos) seront désignés. Les spectateurs et spectatrices pourront également assister au tournoi « Celebrity Pro-AM » qui réunit des joueurs professionnels, des influenceurs et des célébrités.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour bien suivre en direct la fin de la compétition.

Où regarder les finales ?

Epic Games va diffuser les finales de la Fortnite World Cup sur plusieurs plateformes et réseaux sociaux, à savoir :

Le studio a aussi mis en place un système de diffusion en PiP (Picture in Picture) au sein même de son jeu. Cela veut dire que vous pouvez jouer à Fortnite et regarder la retransmission des finales dans une fenêtre en bas de votre écran.

Quels sont les horaires ?

Voici tous les horaires (adaptés à l’heure française) importants pour les spectateurs des streams :

Horaires Vendredi 26 juillet Samedi 27 juillet Dimanche 28 juillet 18h30 Finale du mode créatif – Début de l’avant-match Finale duos – Début de l’avant-match Finale solo – Début de l’avant-match 19h Finale du mode créatif – Début des parties Finale duos – Début des parties Finale solo – Début des parties 22h Celebrity Pro-Am – Début de l’événement 22h45 Finale duos – Cérémonie de remise des prix Finale solo – Cérémonie de remise des prix 0h00 Fin de l’événement 01h00 Fin de l’événement

02h00 Fin de l’événement

Qu’est-ce qui est en jeu ?

En tout, ce sont 30 millions de dollars que partageront les vainqueurs des différents tournois. Le cash prize total du mode créatif est de 3 millions, tout comme celui du Celebrity Pro-Am (qui sera remis à une association caritative). Pour ce qui est des modes solos et duos, les numéros un du classement remporteront à eux seuls 3 millions de dollars. Vous pouvez trouver les gains précis des autres joueurs ici.