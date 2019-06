Deux joueurs bannis provisoirement de la Coupe du monde de Fortnite pour tricherie ont réussi à se qualifier pour la finale. Un événement qui a provoqué la colère de la communauté.

Pour la huitième semaine consécutive, le compte twitter de Fortnite a annoncé le 3 juin les nouveaux joueurs qui participeront à la finale de la Coupe du monde. Parmi eux, un duo a provoqué un scandale en se qualifiant : Xxif et Ronaldo, deux joueurs bannis pour tricherie il y a quelques semaines.

Pendant les qualifications, il avait été prouvé en vidéo que d’autres participants se laissaient tuer par les deux pros pour qu’ils gagnent des points facilement. Un avantage non négligeable (et déloyal) pour se démarquer dans les phases des qualifications. Après avoir été découverts, ils avaient reçu un bannissement de 14 jours… et n’ont donc eu qu’à attendre 2 semaines pour retenter leur chance.

En voyant deux anciens tricheurs gagner une place pour la finale, la communauté Fortnite n’est pas restée sans voix. Sous les posts des comptes Twitter du jeu et de Xxif, beaucoup s’indignent de la qualification du duo. Le streamer DrLupo, très actif sur le battle royale, a notamment déclaré qu’un « tricheur qui se qualifie à un tournoi à 30 millions de dollars, c’est un coup de pied dans les c**illes de l’intégrité de la scène compétitive Fortnite. »

A cheater qualifying for a $30,000,000 tournament is a kick in the junk to the integrity of the Fortnite competitive community. Love or hate the game, this should be unanimously agreed upon.

