Déjà disponible sur mobile, l'affichage des vidéos de Netflix dans une fenêtre à part pourrait arriver sur PC. Le géant de la SVOD expérimente la fonctionnalité.

Pour évaluer la pertinence de nouvelles fonctionnalités, Netflix ne se contente pas de les tester en interne. Le géant de la SVOD les rend aussi en partie disponibles auprès de sa communauté. L’enjeu pour l’entreprise est de voir quelles idées fonctionnent et quelles sont celles qui ne prennent pas du tout auprès du public.

Fin juin, l’un de ses tests s’est fait particulièrement remarquer. Découvert par Engadget le 21 juin 2019, il consiste à modifier sur PC l’affichage d’une vidéo en cours de lecture pour la faire apparaître dans une fenêtre séparée. Sortie de son cadre habituel, la vidéo peut alors être déplacée sur tout l’écran et demeure constamment au premier plan, même si vous lancez une autre fenêtre sur l’ordinateur. De cette façon, vous ne perdez jamais du regard votre épisode ou votre film, même si vous faites autre chose à côté.

Affichage proposé sur mobile

Le principe de cet affichage est le picture in picture (PIP). Il sert à réduire la fenêtre d’une vidéo et à l’incruster, sous forme de miniature, dans un coin de l’écran, ce qui permet de continuer à utiliser l’application tout en poursuivant une autre activité en parallèle. En la matière, Netflix n’est pas un précurseur : d’autres services et plateformes gèrent le PIP, avec plus ou moins de flexibilité : c’est le cas de YouTube depuis 2013 et de l’Apple TV depuis 2019.

Netflix propose déjà ce type d’affichage sur mobile. Si vous lancez une vidéo et que vous réduisez l’application, elle continue à être lue dans un petit encart (aux dimensions relativement ajustables) qui peut être déplacé à loisir. La vidéo reste en superposition, y compris lorsque vous lancez une autre application. L’option peut toutefois être coupée dans les réglages. Reste à savoir si la transposition de cet affichage est justifiée sur PC, alors que l’on peut déjà organiser manuellement ses fenêtres.

Un test sans certitude sur son avenir

Une telle fonctionnalité serait presque redoutable pour celles et ceux qui s’enfilent à la chaîne des séries entières sans discontinuer : voilà en effet un outil qui permet d’optimiser encore plus le visionnage en faisant persister la fenêtre même si vous faites autre chose à côté (surfer sur le net, jouer à un jeu vidéo qui ne demande pas une concentration trop intense, travailler ). Plus besoin de faire une activité après l’autre, la série puis votre partie : ici, vous pourriez mener les deux activités de front.

Dans le cadre du test conduit par Netflix, les bords de la fenêtre miniature peuvent être redimensionnés en tirant ou poussant ses bordures. En revanche, les sous-titres ne sont pas (encore ?) pris en charge. Il n’est pas sûr qu’ils le soient un jour, si la fonctionnalité est finalement conservée : leur lecture risque d’être trop difficile dans un affichage restreint (ou elles risquent de surcharger un affichage déjà limité). De toute évidence, ce n’est pas une fonctionnalité vraiment taillée pour la VOST.

Netflix a confirmé à Engadget qu’il s’agit bien d’un test et que rien ne permet de dire qu’il sera en fin de compte intégré au service de vidéo à la demande par abonnement. Depuis plusieurs années, l’entreprise a exploré plusieurs idées (une option pour voir des vidéos en cachette, télécharger automatiquement l’épisode suivant d’une série, lire aléatoirement les épisodes de séries, mettre de la publicité entre les épisodes d’une série ou encore revoir une scène appréciée), mais beaucoup n’ont pas eu de lendemain.