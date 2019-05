L'épisode final de Game of Thrones a beau être critiqué, une scène a conquis le cœur des fans.

Cet article contient autant de spoilers que de verres de vins consommés au cours de toutes les 8 saisons de Game of Thrones cumulées. Vous voici prévenus.

D.B. Weiss et David Benioff sont habitués des critiques : celles-ci devraient pleuvoir un bon moment après la diffusion du dernier épisode de la saison 8 de Game of Thrones, ce dimanche 19 mai 2019 — d’autant qu’ils doivent poursuivre sur Star Wars. Les deux showrunners de la série n’ont pas été épargné par les fans depuis le début de la diffusion de ce dernier volet, notamment à cause de petites phrases qui laissaient penser qu’ils ne maîtrisaient pas tant que ça le développement complexe de la narration.

L’une des plus grandes déceptions concernait Ghost, le loup fidèle de Jon Snow, que ce dernier abandonnait sans grand ménagement à la fin de l’épisode 4. Dans une courte scène, il cède ainsi son compagnon à Tormund, pour que celui-ci l’emmène avec lui vers le nord, afin que l’animal y soit plus heureux. Mais l’absence de caresse ou d’effusion de sentiment avait déçu une partie des fans de la série.

Ghost lost a ear in the battle and Jon couldn’t even pet him goodbye, wtf is that ? ! #gameofthrones pic.twitter.com/dC3CmLTIGf

Le réalisateur de l’épisode en question, David Nutter, avait alors affirmé au Huffington Posst qu’il s’agissait en partie d’une décision provoquée par la difficulté d’animer le chien Ghost en effets spéciaux : « Vu que ces loups sont des êtres totalement créés en animation, nous pensions qu’il valait mieux que [cet au revoir] reste très simple. Et je pense que ça a rendu la scène bien plus puissante de cette manière. »

Cette raison n’avait vraiment pas satisfait les spectateurs, qui étaient nombreux à rappeler que la production disposait d’un budget immense pour créer des immenses batailles mais également pour animer plusieurs dragons.

If this is a scene that can exist don’t tell me it would’ve been too hard to have Kit Harrington to interact with a CG direwolf….. pic.twitter.com/ssc7ci2CSR

— Brandon James (@ValarMorghuli3) May 7, 2019