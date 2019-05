Deux ans après la diffusion de la troisième saison de Rick and Morty, Adult Swim va enfin sortir le quatrième volet. Il fallait visiblement la mériter.

La chaîne américaine Adult Swim vient de faire beaucoup d’heureux ce 15 mai 2019 en annonçant le retour de la série culte Rick and Morty pour une quatrième saison : elle sortira en novembre de cette année.

Le dernier volet datait d’octobre 2017, soit deux ans plus tôt.

« On va enfin être de retours », déclarent les deux personnages dans un très court clip mis en ligne sur Twitter, avec le même comique de répétition et la gestuelle empruntée qu’on leur connaît.

70 épisodes de Rick and Morty commandés

En mai 2018, Justin Roiland, le co-créateur de la série (avec Dan Harmon) avait confirmé qu’Adult Swim leur avait commandé pas moins de 70 épisodes. Cela correspondrait environ à 7 saisons supplémentaires, au rythme de 10 épisodes par saison.

Et au vu du calendrier vraiment très lent de diffusion de la série, cela signifie que l’on pourrait en avoir encore pour une bonne dizaine d’année d’aventures spatiales, remises en question du réel et autres tribulations philosophiques.

Il convient de rappeler que, contrairement à la croyance populaire, Rick and Morty n’est pas une série Netflix (qui ne fait que rediffuser les épisodes en France). Cela signifie que les épisodes sortiront de manière hebdomadaire et non tous ensemble au même moment. Cela veut aussi dire que la série sera bien diffusée aux alentours de Noël, comme Mr Poopy Butthole l’avait promis… (il a juste un an de retard)